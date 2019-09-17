Эксперт: необходимо сближение российской и зарубежной классификаций оценки запасов недр

ТАСС, 17 сентября. Необходимо сближение российской и зарубежной классификаций оценки запасов недр. Такое мнение высказал в интервью ТАСС докладчик и модератор сессии X Тюменского нефтегазового форума - генеральный директор ФБУ "ГКЗ" (Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых), первый зампред экспертной группы по управлению ресурсами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Игорь Шпуров.

"Один из важных вопросов, поднимаемый нами на форуме в рамках сессии, которую мы проводим совместно с Министерством природных ресурсов РФ и Европейской экономической комиссией ООН, – это вопрос по сближению российской и зарубежной классификаций оценки запасов. Это важно в том числе и для того, чтобы наконец исключить дублирование различных оценок запасов и, самое главное, чтобы исключить возможность введения санкций против тех финансовых институтов, которые вкладывают деньги в российскую нефтегазовую отрасль. В этом заинтересованы все, поэтому на форуме и сессии участвует большое количество профильных специалистов из стран СНГ и дальнего зарубежья", - сказал он.

Еще очень важный момент, который поднимается на сессии – консолидация экспертного сообщества на территории стран бывшего СССР. "В мире экспертное сообщество консолидировано, что дает достаточно серьезный толчок, в том числе, технологическому развитию. Нам надо это сделать быстрее. Процесс пошел, но хотелось бы, чтобы консолидация экспертного сообщества и повышение статуса эксперта шли более интенсивно", - отметил Игорь Шпуров.

Говоря об изменении перечня обсуждаемых на нынешнем Тюменском нефтегазовом форуме – 2019 проблем по сравнению с прошлогодним, эксперт отметил, что, прежде всего, появились новые технологии и взгляды. "Мы должны скорректировать наши видение и движение в соответствии с текущей ситуацией", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, Игорь Шпуров также отметил, что нефть и газ по-прежнему остаются топливом будущего как для России, так и для всего мира. "Так считают и российские, и мировые эксперты. За газом будущее. Он экологичен, транспортабелен, обладает совершенно колоссальной энергетической способностью, и с этих позиций он – энергия будущего. Он также способен сохранять чистоту окружающей среды. Нельзя сбрасывать со счетов и нефть, поскольку это технологичный продукт, который в огромных количествах используется на неэнергетические нужды, на переработку в составляющие для другой продукции, которая повсеместно нас окружает. Просто некоторым образом их применение изменится", - сказал ТАСС эксперт.

"Есть очень много профессиональных тем, которые мы будем обсуждать на форуме. Здесь происходит обмен мнениями профессионального сообщества, и это крайне важно. Больше того – я хочу сказать о том, что еще до начала основных мероприятий форума уровень экспертов и специалистов очень высок", - констатировал он.

Игорь Шпуров является модератором и спикером сессии на X Тюменском нефтегазовом форуме. Сессия "Развитие РКООН (Рамочная классификация ресурсов ООН – прим. ТАСС) и СУРООН (Системы управления ресурсами – прим. ТАСС) для расширения инвестиционного потенциала стран БРИКС и Центральной Азии" проходит под эгидой ФБУ "ГКЗ" совместно с Министерством природных ресурсов РФ и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум (18+) проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году мероприятие собрало 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран; были подписаны девять соглашений, в том числе с компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.