Жители Югры решат, нужно ли менять ценз оседлости

ТАСС, 17 сентября. На портале "Открытый регион – Югра" стартовало голосование "Развитие жилищной сферы" . Опрос, в котором могут принять участие жители округа, позволит принять управленческое решение по вопросу ценза оседлости, сообщают во вторник в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В начале сентября 2019 года инициативная группа югорчан предложила изменить условия мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищной сферы" – "Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), гражданам из числа молодых семей, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, субсидии на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам".

По условиям мероприятия субсидия предоставляется семьям, имеющим трех и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). Также по условиям данного мероприятия заявитель должен постоянно проживать в автономном округе не менее 15 лет на дату исключения из единых списков, получать за счет средств бюджета автономного округа компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 года, в т. ч. рефинансируемым после этой даты.

Инициативная группа предложила снизить срок проживания в автономном округе для участников этого мероприятия с 15 до шести лет, сообщают в департаменте.

На встрече инициативной группы с уполномоченным по правам человека, руководителем Общественной палаты Югры была достигнута договоренность вынести этот вопрос на всенародное обсуждение.

Опрос о снижении ценза оседлости открылся 16 сентября на портале "Открытый регион – Югра" в разделе "Сервисы"/ "Социологическая служба". Жителям округа предлагается ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы снижение срока проживания в Югре до шести лет?"

Голосование продлится месяц. Принять участие в опросе могут только зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Идентификация поможет сделать процесс голосования предельно честным и избежать фальсификаций.

Кроме голосования на портале, обсуждение вопроса "нужны ли изменения условий госпрограммы?" пройдет на офлайн-встречах в муниципальных образованиях Югры, отмечают в окружном департаменте общественных и внешних связей.