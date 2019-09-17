Социальные проекты Сургута представили на Международном инклюзивном форуме

ТАСС, 17 сентября. Центр инклюзивного образования и социальной адаптации "Счастье", а также логопедический центр "Логоритм", несколько лет успешно работающие в Сургуте, были презентованы на международном инклюзивном форуме "Территория РИТМА: Я - Предприниматель своей жизни – 2019", который проходил в Нижегородской области.

"Это проекты Ирины Токаревой – выпускницы Школы социального предпринимательства, а ныне бизнес-тренера этой школы. Эти проекты помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой психоречевого развития и ментальной инвалидностью", - рассказали в фонде.

Все началось с открытия в Сургуте частного логопедического кабинета, где Ирина помогала людям, которые так же, как и она в свое время, столкнулись с неврологическими проблемами у детей. Со временем она набрала себе команду единомышленников. И вот уже несколько лет в ее центре "Логоритм" квалифицированные специалисты помогают детям запустить речь. А главная задача центра "Счастье" - подготовка ребенка к реальной жизни. Здесь учат детей делать самостоятельно покупки, посещать общественные места, библиотеки, кинотеатры, магазины, в сопровождении парапедагогов — тьюторов.

"Мы работаем с самыми сложными ребятишками, у которых такие заболевания, как синдром Дауна, синдромы Ретта, Мартина-Белла, Аспергера и даже эпилепсия. Этим детям, как никому другому, нужна социализация. В центре мы приблизили к норме не одну сотню детей, отчасти их можно считать уже здоровыми. Они ходят в обычные общеобразовательные школы и практически не отличаются от своих сверстников. Для нас это большая победа", – поделилась Ирина Токарева.

На форуме Ирина выступила не только в роли социального предпринимателя, но и в качестве эксперта на одной из площадок, где представила опыт Югры в развитии социального предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Также она рассказала о вопросах передачи социальных услуг негосударственным поставщикам, формах господдержки и взаимодействии с Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Кроме того, на примере своих центров "Счастье" и "Логоритм" предприниматель рассказала о формах финансовой устойчивости, применимых в НКО, ООО и ИП, а именно фандрайзинге, государственно частном партнерстве и социальном предпринимательстве.

"Форум объединил людей с ограниченными возможностями и без ограничений по здоровью в их стремлении реализовывать полезные, социальные проекты. Мы нашли новых партнеров, друзей, идеи", - отметила Ирина.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".