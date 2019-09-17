Вадим Эйленкриг и Владимир Спиваков представят альбом Kind of Blue в новом прочтении

Москва, 17 сентября. Трубач Вадим Эйленкриг и дирижер Владимир Спиваков 4 октября представят новое прочтение альбома Kind of Blue Майлза Дэвиса в Московском международном Доме музыки.

В рамках юбилейного X Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" будет представлено симфоническое прочтение джазового альбома XX века Kind of Blue, посвященное 60-летию со дня выхода пластинки.

Eilenkrig Crew и Национальный филармонический оркестр России подготовили масштабный совместный проект: Владимир Спиваков и Вадим Эйленкриг сыграют пять известных произведений Майлза Дэвиса на сцене Светлановского зала ММДМ в совершенно новом симфоническом звучании.

Альбом Майлза Дэвиса Kind of Blue - самый продаваемый джазовый альбом в истории звукозаписи. Он занял 12 место в рейтинге "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

"Я старался продумать буквально все до мелочей: общую драматургию, кульминации, – рассказывает Вадим Эйленкриг. – Ведь Kind of Blue – это камерная музыка, для очень личного восприятия. И теперь потребовалось придать черты концертности и при этом сохранить дух альбома. Майлз – знаковый музыкант, ориентир в том, как надо создавать новую стилистику, новое звучание. Все музыкальные новации, которые появлялись в ХХ веке, он обязательно использовал в своих проектах, привносил свое видение. Я поставил себе задачу его языком рассказать свою историю".

Возрастная категория 0+.