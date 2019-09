Стала известна программа музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

Москва, 17 сентября. ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил программу XXXIX Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". В 2019 году тема фестиваля — "Прогулки с Томасом Гейнсборо". Фестиваль является одним из центральных событий Года музыки Великобритании и России, проводимого Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Программа фестиваля специально подготовлена к выставке работ британского живописца XVIII века Томаса Гейнсборо, которая пройдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 3 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года. Один из виднейших художников Великобритании был страстным любителем музыки, дружил со многими знаменитыми композиторами и исполнителями, чьи портреты украсят Белый зал музея на время фестиваля.

На фестивале будет представлен блестящий состав зарубежных и отечественных исполнителей. Впервые в Россию приедет английский вокальный ансамбль I Fagiolini под управлением Роберта Холлингворта с программой "Времена года". Еще одна громкая премьера — выступление французского ансамбля Les Musiciens de Saint Julien под руководством Франсуа Лазаревича. Безусловным сюрпризом для постоянных слушателей станет выступление ансамбля медных духовых Марка Беннетта London Вaroque Brass, а главным рождественским подарком — концерт знаменитого британского "Оркестра эпохи Просвещения" под управлением Пола Гудвина. После долгого перерыва на "Декабрьских вечерах" выступит Евгений Кисин с сольной программой, посвященной Святославу Рихтеру. В фестивале примут участие молодые талантливые исполнители (вокальный ансамбль Intrada, оркестр Pratum Integrum, ансамбль Questa Musica и хор мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова), а также зарубежные и отечественные звезды классической музыки (Макс Эмануэль Ценчич, Анна Дэннис, Джонатан Селлз, Юрий Миненко, Максим Пастер, Александр Рудин, Алексей Любимов, Патрик Айртон, Юрий Башмет и др.).

Большинство программ посвящены разнообразным жанрам английской музыки XVII–XVIII веков, а также насыщенной музыкальной жизни Лондона в эпоху Гейнсборо. Наряду с шедеврами английской музыки Ренессанса, сочинениями "британского Орфея" Генри Перселла и его последователей в концертах прозвучат опусы не менее знаменитых иностранцев, чьи имена тесно связаны с историей культуры Великобритании, а время, проведенное в этой стране, стало вершиной в их музыкальной карьере. Это, прежде всего, немецкие и австрийские композиторы — Георг Фридрих Гендель, Иоганн Христиан Бах, Карл Фридрих Абель и Йозеф Гайдн, а также итальянцы — Никола Порпора, Франческо Мария Верачини, Франческо Джеминиании и другие.

"Золотой век английской музыки", совпавший с правлением династии Тюдоров, будет представлен клавирными сочинениями вирджиналистов, инструментальными ансамблями и российской премьерой оперы Джона Блоу "Венера и Адонис". Кульминацией фестиваля станет исполнение "Нельсон-мессы" Йозефа Гайдна и произведений Уильяма Бойса. Тема ирландской народной музыки найдет отражение в зажигательной программе "Дорога на Килкенни". Идея возвращения к национальным истокам живо и разнообразно представлена в программе ансамбля "Солисты Москвы", в которой прозвучат культовые сочинения пионеров английского музыкального возрождения XX века — Эдварда Элгара, Фрэнка Бриджа, Ральфа Воана-Уильямса, а также их учеников и последователей Бенджамина Бриттена и Джона Тавенера. Следуя традиции "Декабрьских вечеров" и "духу Гейнсборо", команда молодых актеров и музыкантов подготовила специальный проект — литературно-музыкальную фантазию "Сентиментальное путешествие" по роману Лоренса Стерна.

Время проведения: 1–23 декабря 2019 года.

Адрес проведения: Волхонка, 12, Главное здание, Белый зал.

Возрастная категория 18+.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

1 декабря – "Англия: страна надежд и славы"

Камерный ансамбль "Солисты Москвы";

Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет;

Солисты — Максим Пастер (тенор), Александр Рудин (виолончель), Юрий Башмет (альт);

В программе: Э. Элгар, Ф. Бридж, Б. Бриттен, Р. Воан-Уильямс, Дж. Тавенер.

3 декабря – God Save the Queen

Вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко;

Orchestra of the Age of Enlightenment ("Оркестр Эпохи Просвещения") под управлением Пола Гудвина (Великобритания);

В программе: Уильям Бойс и Йозеф Гайдн.

4 декабря – "Золотой век английской музыки"

Ансамбль London Baroque Brass (Великобритания);

В программе: Г. Перселл, У. Крофт, У. Корбетт, Дж. Барретт, М. Локк, Дж. Уилби, Дж. Купер (Копрарио), Э. Холборн.

6 декабря – "Rejoice". Английская духовная музыка

Ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского;

Хор мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Художественный руководитель и дирижер Алексей Петров;

Ансамбль London Baroque Brass (Великобритания);

В программе: Генри Перселл и Бенджамин Бриттен.

8 декабря – "Времена года". Хоровая музыка XIII–XX веков

Вокальный ансамбль I Fagiolini. Дирижер Роберт Холлингворт (Великобритания);

В программе: К. Монтеверди, К. Жанекен, К. Лейтон, Г. Шютц, Й. Райнбергер, И. Брамс, Л. Ферре, Б. Бриттен, Эд Хьюз, Ф. Пуленк.

12 декабря – "Музыкальная интервенция". Лондон XVIII века

Макс Эмануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Юрий Ревич (скрипка, Австрия);

Струнный квартет в составе — Марина Катаржнова (скрипка), Ася Соршнева(скрипка), Сергей Полтавский (альт), Игорь Бобович (виолончель). Ольга Филиппова (клавесин);

В программе: Г.Ф. Гендель, Н. Порпора, Ф.М. Верачини,Ф. Джеминиани, Дж. Тартини.

13 декабря – "Дух Гейнсборо". Художник и его модели

Оркестр Pratum Integrum. Художественный руководитель Павел Сербин;

Солисты — Сергей Фильченко (скрипка), Татьяна Цимре (гобой, Германия), Ольга Ивушейкова (флейта), Сергей Тищенко (альт), Павел Сербин (виолончель);

В программе: Т. Линли-младший, И.Х. Бах, К.Ф. Абель, Т. Джордани.

14 декабря – "Дорога на Килкенни". Старинная ирландская музыка

Ансамбль Les Musiciens de Saint Julien. Дирижер Франсуа Лазаревич (Франция);

В программе: популярные жанры инструментальной и вокальной музыки XVII–XVIII веков.

16 декабря – Hommage à Maestro Richter

Klavierabend Евгения Кисина;

В программе: Людвиг ван Бетховен.

18 декабря – "Концерт-дуэль" на исторических инструментах

Патрик Айртон (Великобритания) и Алексей Любимов;

В программе: Дж. Булл, П. Филипс, О. Гиббонс, Ж. Фарнеби, Г. Перселл, У. Берд, П. Айртон, И.Х. Бах, Ч. Берни, Ян Л. Дусик;

20 декабря – "Венера и Адонис". Опера Джона Блоу

Оркестр Pratum Integrum. Вокальный ансамбль Intrada;

Солисты — Анна Дэннис (сопрано, Великобритания), Джонатан Селлз (баритон, Великобритания), Юрий Миненко (контратенор, Украина). Художественный руководитель и дирижер Роберт Холлингворт (Великобритания). Концертное исполнение. Российская премьера.

23 декабря – "Сентиментальное путешествие". Литературно-музыкальная фантазия по роману Лоренса Стерна

Режиссер — Екатерина Василева. Композитор — Игорь Холопов;

Актеры — Дарья Мороз и Валерий Крупенин;

Солисты — Томаш Риттер (фортепиано, Польша). Мария Симакова (сопрано). Струнный квартет в составе — Сергей Фильченко (скрипка), Наталья Косарева (скрипка), Сергей Тищенко (альт), Александр Гулин (виолончель);

В спектакле звучит музыка Дж. Филда, М.И. Глинки, Е.И. Фомина, Д.С. Бортнянского, О.А. Козловского, Н.Г. Капустина и И.А. Холопова.

Художественный руководитель фестиваля – Юрий Башмет.