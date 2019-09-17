Премия "Проектный лидер" назвала победителей

Москва, 17 сентября. Церемония награждения лауреатов первой Общероссийской проектной премии в области национальных проектов, экспорта и импортозамещения прошла в рамках V Международной выставки "Импортозамещение".

Торжественная церемония награждения лауреатов в восьми основных и трех специальных номинациях национальной премии "Проектный лидер" началась сразу после окончания пленарного заседания Национального форума "Российское производство в фокусе национальных проектов". По словам заместителя генерального директора АО "Крокус" и первого заместителя директора МВЦ "Крокус Экспо" Аркадия Злотникова, задача впервые проводимой премии – поддержка и демонстрация успехов отечественных производителей. "Сегодняшние награды – не только высокая оценка, но и стимул для дальнейшего роста качества и конкурентоспособности продуктов и услуг в наиболее перспективных отраслях российской экономики", - отметил он, приветствуя будущих лауреатов и предваряя церемонию награждения.

Наибольшее число лауреатов было награждено в номинации "Промышленность". В категории "Тяжелая промышленность" первые призы получили ПАО "Электромеханика" и его установка электронно-лучевого плавления "ПЭУ", депрессорные и загущающие присадки "Максойл" компании "Макс-НН", производство нефтяных пеков и коксов специального назначения Салаватского химического завода и пензенский "СтанкоМашСтрой" и его спектр современного металлообрабатывающего оборудования. В категории "Машиностроение" победу одержали электропоезд переменного тока ЭД3Д производства ОАО "Демиховский машиностроительный завод", система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, созданная на ПО "СТАРТ" им. М.В. Проценко, и доплеровский измеритель составляющих скорости ДИСС-450 АО "УКБП". В категории "Легкая промышленность" лауреатом стала фабрика детских автокресел "ПРИОРИТЕТ" и ее продукция. В категории "ТЭК" - три победителя: аппаратура АИНК-43П, созданная во ВНИИ Автоматики им. Н.Л. Духова", система переработки золошлаковых материалов ООО "Русатом Гринвэй" и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ, созданные в ЗАО "ЗЭТО".

Два победителя в номинации "Агропромышленный комплекс". В категории "Растениеводство" им стал совхоз "Тепличный" с острова Сахалин, в категории "Кормопроизводство" - новый завод компании "Мустанг Ступино", один из самых современных в России комплексов по выпуску концентратов и премиксов для животноводства.

Четверо лауреатов получили первые призы в номинации "Медицина". Это АО "Фармасинтез" и ее завод "БратскХимСинтез", ООО "Бебиг" и производство микросфер для лечения рака печени этой компании, НПО "Микроген" с препаратом "Релатокс®", а также ФГУП "Московский эндокринный завод" и лекарственный препарат "Морфин лонг®".

В номинации "Наука и образование" победу одержала компания "Цереврум" и ее одноименный проект - cистема ввода персонала в должность с помощью очков виртуальной реальности.

В категории "Инженерная инфраструктура" номинации "Инфраструктура" победу разделили компания "Профессиональные кабельные системы" и ее кабельные каналы из ПВХ под брендом SPL, "Опытный завод сухих Смесей" и смеси под торговой маркой БИРСС, а также компания "Рефкул" и ее новое производство по выпуску комплексного холодильного и климатического промышленного оборудования. В категории "Развитие и благоустройство городской среды" этой же номинации лауреатом стала АО "Энергия" и выпускаемый "Энергией" конденсаторный электрохимический модуль МКЭ-Г-147-87С.

В номинации "Экология и туризм" абсолютную победу праздновало инновационное оборудование глубокой сортировки твердых коммунальных отходов с использованием гидросепарации, разработанное компанией "Русмет".

В номинации "Интеграция цифровых технологий" лауреатами стали три компании и их продукты. Это компания "ГридПоинт Дайнамикс" и программный комплекс Geoplat Pro, предназначенный для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа, компания "БСС" и ее цифровой интеллектуальный госслужащий "Николай", а также Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") и пакет программ "Логос Аэро-Гидро".

Наконец, два победителя в одной из центральных номинаций конкурса – номинации "Локализация технологий" – завод по производству технологической оснастки обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин ООО "Норд" и проект ООО "ЭДО" - комплекс оборудования для высокопроизводительной автоматической двухсторонней сварки стыков магистральных трубопроводов большого диаметра.

В ходе торжественной церемонии были награждены также лауреаты в трех специальных номинации конкурса. В номинации "Лидер малого бизнеса" победу праздновал STQR.ru - интернет-сервис для создания QR-кодов. В номинации "Лидер производительности труда" – АО "Салаватский химический завод". И, наконец, в номинации "Инициатива" победу разделили сразу четыре победителя: ООО "Нефтехим" и технология изомеризации легких бензиновых фракций "Изомалк-2" с использованием катализатора СИ-2, компания "Хелп Инвестор" с одноименным порталом, компания "Кортеос" с системой онлайн-бронирования услуг для делового туризма и компания "Импринта" с российскими 3D-принтерами Hercules.

Одним из тех, кто награждал победителей номинаций и категорий памятными призами и дипломами, был один из самых авторитетных экспертов российского промышленного производства – руководитель проекта "Реинжиниринг Автопроизводства и Создание Перспективного Семейства КАМАЗ" группы КАМАЗ Ханс-Петер Мозер. "Сегодня в России отчетливо виден огромный потенциал для развития отечественного производства, о чем свидетельствуют лучшие проекты, награжденные в рамках конкурса "Проектный лидер". Одним из самых эффективных инструментов в реализации стратегии импортозамещения, который позволяет достичь быстрых результатов, является локализация технологий. Количество и качество представленных в этой категории конкурсных проектов тому подтверждение", – сказал он.

Подводя итоги первой Общероссийской премии "Проектный лидер", глава дирекции премии Жанна Валерьевна Тян отметила, что уже в первый конкурсный год на базе премии удалось создать мультиформатную коммуникационную площадку, включающую в себя конкурс, форум и выставку, на которой у российского производителя открываются различные варианты интеграции для своих идей, продуктов и решений. "Цель развития нашей уникальной "трехпроектной" платформы – стать ведущим местом для прямых результативных контактов между представителями органов власти и производственным бизнес-сообществом на благо российской экономики", – подчеркнула Жанна Валерьевна Тян.

Сайт премии.

Возрастная категория 18+.