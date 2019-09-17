Сайт поиска работы ГородРабот.ру составил портрет российского соискателя летом 2019 года

Москва, 17 сентября. Сайт по поиску работы ГородРабот.ру составил портрет российского соикателя летом 2019 года. Сервис исследовал 120 000 резюме соискателей, размещенных на сайте. Анализ проводился по резюме жителей 10 крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Новосибирска.

Средний возраст соискателей

В результате исследования выяснилось, что средний возраст российских соискателей - 35,9 года. Старше всего соискатели во Владивостоке - их средний возраст 39 лет. Младше всего соискатели в Казани - 33 года.

Если рассмотреть распределение по возрастным категориям более подробно, то большинство соискателей в крупных городах (37,1%) - молодые люди в возрасте от 25 до 36 лет, 19,5% - младше 24 лет, 20,5% - работники от 37 до 45 лет, 20,1% соискателей ищут работу в возрасте от 46 до 60 лет, и только 2,5% хотят работать после 60 лет.

Больше всего работников пенсионного и предпенсионного возраста - во Владивостоке (5%), в Москве и Санкт-Петербурге - по 3%, в остальных городах - по 2%.

Гендерный состав

Среди российских соискателей больше женщин, чем мужчин - 52,1% женских резюме против 47,9% мужских.

В Нижнем Новгороде и Москве количество соискателей мужского и женского пола одинаково.

Во Владивостоке чаще ищут работу мужчины - 56% мужских резюме и 44% женских. В Сочи среди соискателей больше женщин - 59% женских резюме и 41% мужских.

Опыт работы

Средний опыт работы у мужчин больше - 7,2 года, у женщин - 5,3 года.

Меньше всего опыт работы у жительниц Сочи - 4 года.

При этом работодатели требуют опыт работы от 1,5 года.

Зарплатные ожидания

В среднем соискатели рассчитывают на зарплату 36 897 рублей.

Выше всего зарплатные ожидания у жителей Москвы (51 266 рублей) и Владивостока (43 833 рублей), ниже всего - у жителей Екатеринбурга (30 894 рублей) и Нижнего Новгорода (30 306 рублей).