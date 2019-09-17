Александр Свергин: лучших условий для бизнеса, чем в Тюмени, в РФ практически не найти

ТАСС, 17 сентября. Лучших условий для бизнеса, чем в Тюмени, в России практически не найти. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в ходе X Тюменского нефтегазового форума директор ООО "ЭнергоТехСервис" Александр Свергин.
"Мы в свое время внимательно смотрели, где лучше строить наш завод. Рассматривались различные регионы РФ, но лучших условий для развития бизнеса, чем в Тюмени, найти в России практически невозможно. Очень благоприятный инвестиционный климат, позитивное отношение к развитию бизнеса, преимущества и льготы, которые предоставляет Тюменская область, в том числе налоговые. У нас очень хорошие условия по аренде земли с возможностью выкупа. Технопарк "Боровский" рядом с Тюменью обладает всеми необходимыми коммуникациями – есть газ, электроэнергия, дороги, подъезды – все это серьезные плюсы", - сказал глава компании.
Все эти условия, по словам собеседника, во-первых, позволяют эффективно строить и использовать новые промышленные объекты, повысить конкурентоспособность продукции. Имеет большое значение удобное расположение в индустриально развитом городе Тюмени, а также возможность привлечь квалифицированные кадры. "Все эти плюсы территории позволяют нам эффективно работать и предлагать эффективные решения. Поэтому в данный момент мы можем с гордостью сказать, что наша продукция и услуги очень востребованы на рынке", - отметил он.
О компании
"ЭнергоТехСервис" - одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день насчитывает более 800 высококвалифицированных сотрудников, десятки успешно реализованных масштабных энергетических проектов, более 500 МВт электрической и тепловой мощности в эксплуатации, парк собственного энергетического оборудования мощностью более 120 МВт.
Ведет свою деятельность на всей территории РФ и Казахстана. Офисы расположены в Москве и Тюмени, открыты представительства в Нур-Султане (столица Республики Казахстан), Санкт-Петербурге и в основных регионах присутствия (Ноябрьск, Белоярский, Иркутск и др.).
С 2016 года является дистрибьютором и сервис-партнером GE Distributed Power по линейке продукции GE Waukesha на территории РФ, с сентября 2017 года — GE’s Jenbacher. В декабре 2017 года "ЭнергоТехСервис" получает статус дилера крупнейшего производителя турбокомпрессорного оборудования в Юго-Восточной Азии — Shaangu Power Co., Ltd.
Компания участвовала в Тюменских нефтегазовых форумах в 2017 и 2018 годах, в 2019 году стала Генеральным партнером X Тюменского нефтегазового форума.
О форуме
X Тюменский нефтегазовый форум (18+) проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году мероприятие собрало 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран.
ТАСС является генеральным информационным партнером форума.