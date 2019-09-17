Александр Свергин: лучших условий для бизнеса, чем в Тюмени, в РФ практически не найти

ТАСС, 17 сентября. Лучших условий для бизнеса, чем в Тюмени, в России практически не найти. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в ходе X Тюменского нефтегазового форума директор ООО "ЭнергоТехСервис" Александр Свергин.

"Мы в свое время внимательно смотрели, где лучше строить наш завод. Рассматривались различные регионы РФ, но лучших условий для развития бизнеса, чем в Тюмени, найти в России практически невозможно. Очень благоприятный инвестиционный климат, позитивное отношение к развитию бизнеса, преимущества и льготы, которые предоставляет Тюменская область, в том числе налоговые. У нас очень хорошие условия по аренде земли с возможностью выкупа. Технопарк "Боровский" рядом с Тюменью обладает всеми необходимыми коммуникациями – есть газ, электроэнергия, дороги, подъезды – все это серьезные плюсы", - сказал глава компании.

Все эти условия, по словам собеседника, во-первых, позволяют эффективно строить и использовать новые промышленные объекты, повысить конкурентоспособность продукции. Имеет большое значение удобное расположение в индустриально развитом городе Тюмени, а также возможность привлечь квалифицированные кадры. "Все эти плюсы территории позволяют нам эффективно работать и предлагать эффективные решения. Поэтому в данный момент мы можем с гордостью сказать, что наша продукция и услуги очень востребованы на рынке", - отметил он.