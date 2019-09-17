Межмузейный проект "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль" откроется в Москве

Москва, 17 сентября. В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре – отделе "Доходный дом Любощинских-Вернадских" – 16 октября начнет работу большой межмузейный выставочный проект "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль". Проект проходит под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и объединяет более 15 крупнейших литературных музеев страны. Организаторы проекта — Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" и Государственный музей Л.Н. Толстого.

Личные вещи и черновые рукописи двух десятков писателей и поэтов от Льва Толстого до Алексея Толстого позволят не только представить их отношение к моде и стилю, но и — по замыслу кураторов проекта — послужат развенчанию стереотипных представлений о внешнем виде писателей и характере их работы. Рассказ о каждом из героев выставки сосредоточен не только на вопросах следования определенной моде в одежде и выборе письменных принадлежностей, но и на том, как создавался писательский имидж и менялась со временем их литературная репутация.

Всегда ли граф Лев Толстой одевался просто и ходил босым, как на портрете кисти Ильи Репина? Когда неизменными атрибутами Антона Чехова стали пенсне, галстук-бабочка и трость? Кто придумал босяцкий стиль Максима Горького? Всегда ли были изящны поэты Серебряного века? У какого французского портного заказывал костюм советский писатель Алексей Толстой? Читали ли писатели друг друга и как отзывались о прочитанном?

Среди героев проекта: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, А.П. Чехов, И.А. Бунин, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А. Белый, М.А. Волошин, М. Горький, Л.Н. Андреев, В.Я. Брюсов, М.А. Булгаков, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, М.М. Пришвин, Вс.В. Вишневский, А.Н. Толстой.

Специально к выставке "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль" подготовлена насыщенная программа: кураторские показы, лекции и круглые столы с участием историков литературы и моды, посвященные героям столетия между двумя Толстыми.

Участники проекта: Государственный исторический музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Литературный музей Пушкинского Дома РАН, Музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково", Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева, Государственный музей В.В. Маяковского, Государственный музей М.И. Цветаевой, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина", Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Государственный музей М. Горького и др.

Открытие выставки 15 октября в 19:00. Вход по пригласительным билетам.

Даты проведения: 16 октября – 15 декабря 2019 года.

Место проведения: Доходный дом Любощинских-Вернадских (Зубовский бульвар, 15, стр. 1).

Автор идеи: Екатерина Толстая.

Куратор выставки и автор концепции: Эрнест Орлов.

Художник: Анна Колейчук.

Возрастная категория 18+.