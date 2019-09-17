Сотрудничество Воронежской области и НВ АЭС позволяет улучшать качество жизни граждан

ТАСС, 17 сентября. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в ходе рабочей поездки в Нововоронеж посетил Нововоронежскую атомную станцию и ряд социальных объектов города.

Как сообщают в пресс-службе областного парламента, визит в город атомщиков начался с совещания с руководством Нововоронежской АЭС, городского округа, а также представителями общественности. Там обсудили подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли и участие компании в социальных проектах, а также перспективы сотрудничества предприятия и органов власти, направленного на развитие социально-экономического потенциала Нововоронежа и региона.

Было отмечено, что реализация многих социальных программ стала возможна благодаря Соглашению о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Воронежской области. Были построены образовательные и спортивные объекты, внедрено множество социальных проектов, позволивших значительно улучшить городскую инфраструктуру.

"Нововоронежская АЭС участвует в реализации Соглашения в сотрудничестве с Воронежской областью как полноправный партнер. В нашей смете доходов-расходов предусмотрены средства на реализацию социальных программ и благотворительности", – отметил заместитель генерального директора — директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция", зампред комитета Воронежской областной Думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Владимир Поваров.

Владимир Нетесов отметил, что Нововоронежская станция, которая в сентябре этого года отмечает 55-летие со дня создания, является ведущим предприятием в экономике региона и будет устойчиво лидировать по налогам в областной бюджет.

"Нововоронеж – главный город-спутник Воронежа, а Нововоронежская АЭС – одно из ведущих предприятий российской экономики, на котором внедряются самые современные технологии, а также один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Те 10 млрд налогов, которые вы отчисляете в областной бюджет, позволяют формировать доходную часть и работать над социально-экономическим развитием региона", – отметил он.

Нетесов поздравил коллектив станции с юбилеем и вручил предприятию высшую награду регионального парламента – Почетную грамоту Воронежской областной Думы за высокий профессионализм сотрудников, вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области, обеспечение экологической безопасности и в связи с 55-летием со дня образования.

Визит на АЭС

В ходе визита Владимир Нетесов побывал в учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов.

Учебные классы центра оснащены тренажерами, позволяющими отработать любые ситуации и проанализировать действия персонала. Уникальные тренажеры полностью имитируют оборудование, установленное на атомной станции.

Владимир Нетесов отметил высокое качество подготовки кадров и поинтересовался льготами, которые предоставляет станция сотрудникам.

"У нас на станции созданы уникальные стартовые условия для любого молодого специалиста, который окончил профильный вуз. Он имеет возможность получить жилье, заплатив минимальный взнос и низкий процент по ипотеке. Что касается качества подготовки кадров, то наша служба отбирает лучших студентов в различных вузах и приглашает на предприятие. Это залог того, что качество работы атомной станции и общий интеллектуальный уровень будут в Нововоронеже на высоком уровне", – подчеркнул Владимир Поваров.

Затем председатель Воронежской областной думы осмотрел первый в мире энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 (энергоблок №6 НВ АЭС). Здесь использованы новейшие достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям: во главу была поставлена надежность как с точки зрения ядерной безопасности, так и с точки зрения безотказности работы. Срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен в два раза с 30 до 60 лет. Также здесь применен ряд новейших систем безопасности.

На социальных объектах

Владимир Нетесов посмотрел ряд социальных объектов, построенных при участии атомной станции в рамках соглашения, которое подписала Воронежская область и концерн "Росатом". В частности, посетил детский сад, ледовую арену и осмотрел один из дворов, где было проведено благоустройство территории, в том числе, с привлечением средств компании.

"В современных условиях очень важно развитие человеческого потенциала, здравоохранения, образования, культуры, спорта. В Воронежской области ведется системная работа по улучшению качества жизни наших граждан, в том числе в сотрудничестве с такими компаниями, как Нововоронежская атомная станция. У нас есть планы по дальнейшему развитию социальных объектов города атомщиков", – подчеркнул Нетесов.