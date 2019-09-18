Московский государственный академический театр танца "Гжель" выступит в Германии

Москва, 18 сентября. В сентябре в Германии выступит один из самых известных национальных коллективов России – Московский государственный академический театр танца "Гжель". Сольные концерты коллектива, признанного визитной карточкой России, пройдут в рамках фестиваля Special Folk Edition, который входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

"Гжель" 20 сентября откроет фестиваль Special Folk Edition концертом в Российском доме науки и культуры в Берлине, а 22 сентября его можно будет увидеть в Новой ратуше Дрездена.

Артисты представят сложные трюковые номера, лирические хороводы, массовые костюмированные сцены народных гуляний.

Московский государственный академический театр танца "Гжель" был основан в 1988 году одним из самых знаковых российских балетмейстеров, народным артистом России Владимиром Захаровым. Благодаря искусству танца коллектив развивает и прославляет творения мастеров народных художественных промыслов, созданных в традициях знаменитой русской росписи – таких, как Гжель, Палех, Жостово, Павлово-Посадский узор и др.

Оригинальность театра танца "Гжель" состоит не только в сохранении хореографического наследия, но и в его интеграции в современный мир, в эксперименте с новыми формами и в создании танцевальных спектаклей.

Главный балетмейстер театра – заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии России Валентина Слыханова. Директор театра – заслуженный работник культуры России Марина Куклина.

Special Folk Edition станет первым масштабным фестивалем русских национальных коллективов в Германии. Он пройдет с 21 сентября по 12 декабря в шести городах Германии и объединит более 20 концертов с участием шести прославленных коллективов.

В числе участников – Московский государственный академический театр танца "Гжель" (Москва), Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" (Махачкала), Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова (Рязань), Государственный академический Сибирский русский народный хор (Новосибирск), Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "АСЪЯКЫА" ("Утренняя заря") (Сыктывкар), Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск).

"Фестиваль Special Folk Edition – особый проект для "Русских сезонов". Мы впервые собрали в одну программу концерты национальных коллективов России: от Московского театра танца "Гжель" до Сибирского русского народного хора. Каждый коллектив даст по три-четыре полноценных сольных концерта в нескольких городах Германии. Это уникальная возможность для немецких зрителей почувствовать богатство русской души с помощью языка танца и песни, познакомиться с традициями народов России благодаря мастерам исполнительского искусства", – отмечает директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Возрастная категория 12+.

Места проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179, 10117 Берлин; Новая ратуша Дрездена, Neues Rathaus Dr.-Kulz-Ring 19, 01067 Dresden.

Программа:

20 сентября – концерт театра танца "Гжель" в Российском доме науки и культуры в Берлине.

21 сентября – концерт театра танца "Гжель" в Российском доме науки и культуры в Берлине.

22 сентября – концерт театра танца "Гжель" в Новой Ратуше в Дрездене.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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