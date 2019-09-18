Фонд поддержки предпринимательства Югры развивает бизнес-наставничество в регионе

ТАСС, 18 сентября. Практическая конференция, посвященная наставничеству, пройдет 28 сентября в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в рамках реализации программы "Наставничество в Югре". Как рассказали ТАСС в Фонде поддержки предпринимательства Югры, в рамках конференции запланирован ряд деловых игр и тренингов, встречи и мастер-классы с экспертами, а также общение участников с губернатором Югры Натальей Комаровой.

"Проект стартовал при поддержке международного эксперта по наставничеству Бориса Ткаченко (Москва) – генерального директора АНО "Международный форум лидеров бизнеса", руководителя программы "Молодежный бизнес России", генерального директора Института наставничества. Именно он прежде проводил специализированное обучение для наставляемых и наставников, а также организовывал подбор пар по специализированной системе", - рассказали организаторы.

Как правило, наставниками становятся успешные действующие предприниматели с опытом работы от трех лет, не только готовые, но и умеющие делиться опытом с другими. В число из подопечных входят предприниматели с опытом от шести месяцев работы, зарегистрировавшие ИП либо ООО. "В число наставляемых входят предприниматели с минимальным опытом работы, максимально заинтересованные в развитии своего бизнеса. Однако, к сожалению, наставников в проекте все же значительно меньше, чем наставляемых", — рассказал на недавней презентации в Москве координатор проекта Виктор Либеранский.

"Цель проекта — развитие молодежного предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Участие в проекте бесплатное, возможность по-настоящему уникальная, и ей не стоит пренебрегать. Особенно, если дело касается развития своего бизнеса", - рассказали в фонде. В этом году, добавили там, будут созданы новые пары наставников и наставляемых в Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Нягани и Нижневартовске. Сейчас проект "Парное наставничество" реализуется в Сургуте (здесь участвуют 13 пар) и в Нижневартовске (восемь пар).

В целом "Наставничество в Югре" реализуется в ХМАО с 2008 года, в 2018 году проект "Наставничество в Югре" был представлен в Москве на VI Международных Днях наставничества в предпринимательстве как один из лучших в России.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".