Ежегодная конференция Event Show 2019: Full immersion пройдет в Москве 2-3 октября

Москва, 18 сентября. В Москве 2–3 октября пройдет XIV ежегодная конференция Event Show 2019: Full immersion (16+) делового издания "Ведомости", традиционно объединяющая ведущих представителей event-индустрии – клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг. Участников мероприятия ждут лучший международный и российский опыт проведения мероприятий, кейсы успешных проектов, анализ последних изменений на событийном рынке.

Руководители филиалов НАОМ, ведущие эксперты event-индустрии со стороны клиентов и профессиональных организаторов обсудят роль формирования национальной индустрии событий, представят самый новый контент и расскажут, что позволит стать лидером в изменившемся мире.

Специально для представителей регионов России 3 октября состоится сессия "Event Industry: развивай и властвуй. Голос регионов".

В фокусе дискуссии:

- Роль регионов в стандартизации и сертификации национальной индустрии событий;

- Формирование профессионального рынка. Как оптимизировать процедуру тендера и выбирать качественного подрядчика быстрее и эффективнее?;

- Маркетинг русских дестинаций. Как привлекать мероприятия в свой регион, учитывая конкуренцию и плохую инфраструктуру;

- Региональные мероприятия и спонсорские интеграции. Как пробиться к большому бренду и получить деньги на свой проект.

Среди спикеров Event Show:

- Янне Бьорге, международный эксперт в области бренд-маркетинга, My Opinion;

- Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом, "Мегафон";

- Юлия Жоля, исполнительный директор, НАОМ;

- Ольга Каненкова, президент, Ассоциация профессионалов по управлению закупками;

- Владислав Крейнин, вице-президент по маркетингу, "Сбербанк";

- Светлана Лукашевич, региональный руководитель подразделения закупок в странах России, Центральной Азии, Турции и Ближнего Востока, Imperial Tobacco;

- Василий Мельников, директор по корпоративным коммуникациям, "BMW Group Россия";

- Навнит Мохан, генеральный директор, Laqshya Live Ex;

- Илья Стабровский, директор по маркетингу "Volkswagen Коммерческие автомобили", председатель экспертного совета, НАОМ;

- Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес-сегмента, "Ростелеком";

- Марина Татарская, директор по связям с общественностью, "Ферреро Руссия";

- Андрей Торяник, партнер, IQ Pro;

- Нина Щербина, вице-президент по программам трансформации и развития регионов, Ассоциация профессионалов по управлению закупками.

Подробная информация о проекте и регистрация доступны на сайте.