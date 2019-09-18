Ежегодная конференция Event Show 2019: Full immersion пройдет в Москве 2-3 октября

Москва, 18 сентября. В Москве 2–3 октября пройдет XIV ежегодная конференция Event Show 2019: Full immersion (16+) делового издания "Ведомости", традиционно объединяющая ведущих представителей event-индустрии – клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг. Участников мероприятия ждут лучший международный и российский опыт проведения мероприятий, кейсы успешных проектов, анализ последних изменений на событийном рынке.
Руководители филиалов НАОМ, ведущие эксперты event-индустрии со стороны клиентов и профессиональных организаторов обсудят роль формирования национальной индустрии событий, представят самый новый контент и расскажут, что позволит стать лидером в изменившемся мире.
Специально для представителей регионов России 3 октября состоится сессия "Event Industry: развивай и властвуй. Голос регионов".
В фокусе дискуссии:
- Роль регионов в стандартизации и сертификации национальной индустрии событий;
- Формирование профессионального рынка. Как оптимизировать процедуру тендера и выбирать качественного подрядчика быстрее и эффективнее?;
- Маркетинг русских дестинаций. Как привлекать мероприятия в свой регион, учитывая конкуренцию и плохую инфраструктуру;
- Региональные мероприятия и спонсорские интеграции. Как пробиться к большому бренду и получить деньги на свой проект.
Среди спикеров Event Show:
- Янне Бьорге, международный эксперт в области бренд-маркетинга, My Opinion;
- Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом, "Мегафон";
- Юлия Жоля, исполнительный директор, НАОМ;
- Ольга Каненкова, президент, Ассоциация профессионалов по управлению закупками;
- Владислав Крейнин, вице-президент по маркетингу, "Сбербанк";
- Светлана Лукашевич, региональный руководитель подразделения закупок в странах России, Центральной Азии, Турции и Ближнего Востока, Imperial Tobacco;
- Василий Мельников, директор по корпоративным коммуникациям, "BMW Group Россия";
- Навнит Мохан, генеральный директор, Laqshya Live Ex;
- Илья Стабровский, директор по маркетингу "Volkswagen Коммерческие автомобили", председатель экспертного совета, НАОМ;
- Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес-сегмента, "Ростелеком";
- Марина Татарская, директор по связям с общественностью, "Ферреро Руссия";
- Андрей Торяник, партнер, IQ Pro;
- Нина Щербина, вице-президент по программам трансформации и развития регионов, Ассоциация профессионалов по управлению закупками.
Подробная информация о проекте и регистрация доступны на сайте.
По вопросам участия: Валерия Курдюкова +7 495 956-34-58, доб. 1803, v.kurdyukova@vedomosti.ru