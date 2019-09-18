В рамках РЭН-2019 пройдет сессия "Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд"

Москва, 18 сентября. В Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2019) состоится панельная сессия "Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд", организованная при поддержке ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети ФСК ЕЭС) и Международного Совета по большим электрическим сетям высокого напряжения (СИГРЭ – крупнейшее отраслевое экспертное сообщество, объединяющее специалистов из 98 стран).

К участию приглашены руководители СИГРЭ, в том числе глава Технического комитета СИГРЭ Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета СИГРЭ Великобритании Адам Мидлтон. Модератор дискуссии – глава Российского Национального комитета СИГРЭ, председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров. Также планируется участие в сессии представителей Минэнерго России, ПАО "Россети", ПАО "Интер РАО", АО "СО ЕЭС", НП "Совет рынка" и компании EY.

Развитие современной электроэнергетики определяется набором трендов, некоторые из которых, на первый взгляд, находятся в противоречии. Среди них развитие ВИЭ и сохраняющийся запрос на надежность электроснабжения, рост новых энергоемких секторов экономики и энергосбережение, многообразие технологий и нормативное регулирование, цифровизация и кибербезопасность, децентрализация энергосистем и создание международных энергетических коридоров и объединений.

В разных странах эти явления имеют различную глубину проникновения, позитивные и негативные последствия. Главный вопрос, на который ответят участники сессии: насколько устойчивы эти тренды и какие из них определят траекторию развития отрасли в долгосрочной перспективе?

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы.

Возрастная категория 18+.

О приоритетах развития отрасли, устойчивости или волатильности рынков энергоресурсов читайте в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс .

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.