В Москве обсудили участие Египта в Экономическом форуме и Саммите Россия – Африка

Москва, 18 сентября. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихабом Насром. Стороны обсудили вопросы участия египетской делегации в Саммите и Экономическом форуме Россия – Африка. Мероприятия пройдут 23–24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта – Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Отношения между Россией и Египтом сейчас находятся на подъеме. Эта страна – надежный партнер России не только на Ближнем Востоке, но и в мировом масштабе. Арабская Республика Египет председательствует в этом году в Африканском Союзе. Стремление обеих сторон к партнерству закреплено в Договоре о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве от 2018 года. В последние годы активно развивается российско-египетское экономическое сотрудничество, растет объем взаимной торговли, активно идет взаимодействие в сфере образования и научно-технического сотрудничества. Есть основания полагать, что эта позитивная динамика сохранится. Уверен, что предстоящие мероприятия в формате Россия – Африка позволят обсудить дальнейшие планы по укреплению российско-египетского сотрудничества во всех отраслях", – отметил Антон Кобяков.

Мероприятия станут крупнейшим и самым представительным событием в истории российско-африканских отношений – участие в Саммите уже подтвердили более 40 лидеров африканских государств, а Экономический форум соберет более 3 тыс. ведущих представителей африканского и российского бизнеса.

Делегация Египта будет широко представлена на мероприятиях в формате Россия-Африка в Сочи – сторонами запланирован ряд встреч и совместных мероприятий, включая двустороннюю встречу лидеров. В Форуме примут активное участие ведущие представители бизнеса Египта, в том числе в качестве спикеров.

Посол Египта подчеркнул важность всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства с Россией. Он особо отметил, что 2020 год станет годом гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом – в обеих странах пройдет ряд стратегически важных мероприятий. "Предстоящая встреча в Сочи станет символическим открытием этого года. Я уверен, что на Саммите и Форуме Россия – Африка мы сможем задать вектор развития нашего сотрудничества на ближайшие годы", – сказал Ихаб Наср.

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