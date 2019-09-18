Москва, 18 сентября. Театры из Благовещенска и Петрозаводска выступят с гастролями в Белгородской области. С 14 по 25 сентября в Белгороде и Губкине пройдут выступления Амурского областного театра кукол, 20-25 сентября Карельский национальный театр покажет свои лучшие постановки.

Классическая история - гастроли театров в регионах - обрела новое звучание благодаря сотрудничеству культурной платформы АРТ-ОКНО – проекта благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" - с Федеральной программой "Большие гастроли". Именитые театры не просто приезжают в регион, зрители Белогорья имеют возможность посмотреть эти спектакли абсолютно бесплатно.

Юные губкинцы 17 сентября посмотрели русскую народную сказку"Зимовье зверей" (0+), а 20 сентября ее увидят и юные жители Белгорода. Создатели спектакля придумали мастерский постановочный ход, который позволяет из современной жизни взглянуть по-новому на все, что происходит в сказке. "Зимовье зверей" учит ребят отличать плохое и хорошее, рассказывает о том, почему лучше быть добрым, а не злым, почему лучше дружить, а не ссориться, и о том, как важно в трудную минуту помогать другим. 14 сентября в Белгороде на сцене местного театра кукол ребята смогли бесплатно посмотреть сказку-анекдот о бравом солдате "Мартынко" (6+).

20 и 22 сентября также в рамках "Больших гастролей" "взрослая" публика увидит на сцене драмтеатра им. Щепкина в Белгороде "Двенадцатую ночь, или Что угодно" (12+) Национального театра Карелии. 25 сентября - подарок малышам - спектакль "Раз-ромашка, два-ромашка" (0+) снова в исполнении Амурского областного театра кукол.

Партнерство культурной платформы АРТ-ОКНО с программой "Большие гастроли" началось в 2017 году. За это время жители не только Белгородской, но и Курской и Оренбургской областей смогли увидеть более 70 спектаклей театров из разных регионов России.