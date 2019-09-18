Российская компания открыла в Казахстане ветряную электростанцию

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Российская компания "ЭнергоТехСервис" ввела в эксплуатацию в 2018 году ветряную электростанцию в окрестностях города Актау в Казахстане. Объем инвестиции в строительство составил около $2 млн, сообщил ТАСС директор компании Александр Свергин на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Мы уже начали работать с возобновляемыми источниками энергии. У нас есть дочернее предприятие в Казахстане, в Актау мы построили ветряную электростанцию, которая запущена в конце 2018 года. Ее мощность составляет 5 МВт в час", - сказал он.

Он отметил, что компания уже прорабатывает возможности расширения сети в Казахстане, так как там благоприятная карта ветров. Себестоимость одного киловатта составляет 4 рубля. "У нас есть проекты с Китаем по ремонту и продаже техники. Наша продукция вызывает интерес у Узбекистана", - добавил Свергин.

"ЭнергоТехСервис" является одной из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Компания основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день в ней работает около 800 сотрудников.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.