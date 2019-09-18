На форуме "Открытые инновации" обсудят изменения бизнес-стратегий в эпоху цифровизации

Москва, 18 сентября. Эксперты Международного Форума "Открытые инновации" обсудят, как компаниям пересмотреть стратегии развития под влиянием технологий "третьей платформы".

Глобальная цифровизация и развитие технологий диктуют бизнесу модель поведения в постоянно меняющемся мире. Освоение новых рынков, автоматизация процессов, перевод в диджитал — все для повышения производительности. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям нужно становиться более гибкими в стратегическом планировании.

Среди наиболее значимых трендов, определяющих все эти изменения, — новая парадигма развития IT-индустрии, которую называют "третьей платформой": облачные и мобильные сервисы, социальные технологии, аналитика big data, умные устройства, интернет вещей. International Data Corporation прогнозирует, что уже в 2021 году инвестиции в технологии "третьей платформы" превысят 70% мирового IТ-рынка, который достигнет объема в $5,6 трлн.

"Сегодня бизнесу мало просто реагировать на технологические изменения. В ответ на перемены нужно регулярно адаптировать под них свои долгосрочные стратегии. Понятно, что для глобальных корпораций и крупных национальных компаний это крайне непростой и, как следствие, неоперативный процесс. Поэтому вопрос адаптации под развивающиеся технологии "третьей платформы" — один из самых серьезных вызовов для бизнеса", — говорит CEO Lamoda Group Флориан Янсен.

Как успешно управлять изменениями в компании? По какому вектору они проходят? Какая бизнес-стратегия удовлетворяет условиям цифрового мира? Все эти вопросы обсудят спикеры панельной дискуссии на Форуме "Открытые инновации" — CEO Lamoda Group Флориан Янсен, руководитель направления "цифровая трансформация" Bain&Company Пьер-Лоран Бакулар, руководитель Лаборатории совместных инноваций SAP SE Рудольф Хельд, соучредитель JUUL Labs Джеймс Монзис, генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов и другие эксперты.

VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 21 по 23 октября в Технопарке "Сколково". Тема Форума в 2019 году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

Возрастная категория 18+.

Соорганизаторы Форума — Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Подробная информация и регистрация на сайте. Для представителей СМИ на площадке Форума будет работать пресс-центр.

Официальные интернет-ресурсы Форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Официальный канал в VK: https://vk.com/forinnovations

Контакты для СМИ:

Тел.: 8 495 226 06 96