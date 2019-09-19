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Начался прием работ на второй Всероссийский конкурс экономической журналистики

Заявки можно подать до 15 ноября текущего года

Москва, 19 сентября. Начался прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе экономической журналистики, организованном Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радиосюжет", "За вклад в освещение деятельности ВЭО России".

На конкурс принимаются статьи, аналитические материалы, видео- и радиорепортажи, созданные одним автором или коллективом журналистов и опубликованные в период с 15 ноября 2018 года по 15 ноября 2019 года.

Победители и лауреаты получают дипломы и денежные премии в соответствии с условиями конкурсного проекта.

Цель конкурса – отметить творческий вклад российских журналистов в объективное освещение актуальных экономических тем.

Имена лауреатов первого конкурса были объявлены 25 января 2018 года в медиацентре "Российской газеты".

Работы и конкурсные заявки принимаются до 15 ноября 2019 года по адресу press-center@veorus.ru с пометкой "СМИ. Конкурс".

Возрастная категория 0+.

Условия конкурса и положение опубликованы на сайте ВЭО России.

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