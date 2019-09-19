Начался прием работ на второй Всероссийский конкурс экономической журналистики

Москва, 19 сентября. Начался прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе экономической журналистики, организованном Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радиосюжет", "За вклад в освещение деятельности ВЭО России".

На конкурс принимаются статьи, аналитические материалы, видео- и радиорепортажи, созданные одним автором или коллективом журналистов и опубликованные в период с 15 ноября 2018 года по 15 ноября 2019 года.

Победители и лауреаты получают дипломы и денежные премии в соответствии с условиями конкурсного проекта.

Цель конкурса – отметить творческий вклад российских журналистов в объективное освещение актуальных экономических тем.

Имена лауреатов первого конкурса были объявлены 25 января 2018 года в медиацентре "Российской газеты".

Работы и конкурсные заявки принимаются до 15 ноября 2019 года по адресу press-center@veorus.ru с пометкой "СМИ. Конкурс".

Возрастная категория 0+.