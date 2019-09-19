Эксперты предложили создать четыре новых логотипа для Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Эксперты в области культуры предложили разработать четыре новых логотипа для Екатеринбурга. Об этом в среду, 18 сентября, журналистам сообщил директор "Экспертного клуба Екатеринбурга" Анатолий Гагарин по итогам заседания сообщества.

"Екатеринбургу нужно иметь набор брендов, логотипов и раскручивать каждый из них. Это могут быть совершенно разные бренды, порой противоположные. Мы должны понимать, что у нас борются друг с другом четыре временных пласта - языческая древность, "Екатеринбург православный", "Свердловск советский" и Екатеринбург 90-х, - их нужно брендировать отдельно, а значит, должно быть четыре логотипа для разных аудиторий", - цитирует Гагарин культуролога и специалиста по брендированию Георгия Цеплакова.

По словам эксперта, такой богатый с точки зрения истории и культуры мегаполис, как Екатеринбург, должен иметь несколько логотипов, адресованных разной аудитории.

Жители Екатеринбурга выбрали логотип города в ходе голосования в интернете в 2015 году. Им стало название города, написанное транслитерацией и разбитое на три части: EKAT - ERIN - BURG, находящихся одна под другой. Победителем конкурса стала команда Made in Ural, она набрала более 2,5 тыс. голосов.