Москва, 19 сентября. Корпоративный чемпионат Москвы по мини-футболу стартует в сентябре. Более 300 команд за последние 12 лет приняли участие в одном из старейших корпоративных турниров столицы - чемпионате Корпоративной лиги по мини-футболу.

В предстоящем чемпионате на поле встретятся 40 команд. Традиционно участники будут распределены на несколько серий по восемь команд. В осеннем сезоне 2019 года сформированы пять серий футбольных встреч среди корпоративных сборных.

Старт Суперсерии и Серии А намечен на 21 сентября, I тур Серии 5х5, Серии В и Серии С - 29 сентября. Среди участников этого года МТС Банк, Росбанк, Моспроект, ММЗ Авангард, ТАСС и многие другие.

Самыми титулованными командами за всю историю игр были команды банка "Авангард", "Спецсвязи" и "Росагролизинга".

"Лига 14-й год проводит различные события от отраслевых до больших городских праздников, – рассказывает генеральный директор Корпоративной Лиги Сергей Ширшов. – Наша главная задача вернуть взрослым веру в мечту, а детям подарить эту мечту. Все наши события проходят на высоком уровне. Участников и гостей чемпионата ждет отличная площадка с оборудованными трибунами, онлайн-трансляция матчей, зона отдыха для болельщиков. У сотрудников банков, СМИ, предприятий есть уникальная возможность почувствовать себя спортивными звездами. Много примеров, когда ребенок пришел посмотреть на папу или маму и после сам загорелся спортом. На сегодня мы регулярно проводим и детские турниры, цель которых привить любовь к спорту у детей. Приглашаем всех присоединиться к празднику спорта".

На всех матчах чемпионата проводится фото- и видеосъемка. Матчи судят арбитры АМФР и ФИФА. Ведется профессиональная статистика.

Для всех болельщиков традиционно будут доступны развлекательные активности, фуршет, призы и подарки, а также организована зона отдыха для юных гостей чемпионата.

Игры чемпионата проходят на современной площадке КСК "Новая Лига" по адресу: г. Москва, Сущевский вал, д. 56.

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