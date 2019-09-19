В РАНХиГС прошел Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее

Москва, 19 сентября. Для старшеклассников и абитуриентов в Президентской академии прошел Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее. На мероприятие зарегистрировались более 1100 школьников, студентов и их родителей.

Форум был организован в рамках государственной программы "Новое качество жизни" и при поддержке центра занятости населения города Москвы "Моя работа". Генеральным партнером форума выступила Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС.

Главной целью форума было помочь завтрашним специалистам в постижении новых профессиональных областей и расширении знаний о возможных карьерных траекториях. Посетители получили всю необходимую информацию для выбора будущей профессии в одном месте. В течение двух дней форума для всех участников выступил целый ряд известных спикеров, среди которых были: Анна Ошарова, Авито Работа; Екатерина Смолева и Артем Мусинов, Билайн; Анна Киреева и Ирина Чуркина, Radisson Blu Olimpiyski, Moscow; Гоар Ананян, основатель и руководитель проектов Hr-tv.ru и WOWPROFI; Анетта Орлова, психолог по личному развитию и эффективной коммуникации; Игорь Дубинников, основатель образовательной платформы Players&Coach и многие другие. Участники смогли напрямую пообщаться с каждым представителем профессии, узнать специфику работы в той или иной отрасли, а также прошли бесплатные тесты на профориентацию и получили рекомендации карьерных консультантов от центра занятости населения "Моя работа".

"Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее – это выдающееся событие в жизни Академии, которое помогает школьникам и абитуриентам определиться с профессией и выбором, который играет решающую роль в их жизни и их карьере", - подчеркнул декан Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Сергей Календжян .

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