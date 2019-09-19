В Москве 24-25 октября пройдет Международный таможенный форум

Москва, 19 сентября. В Москве 24-25 октября в Центре международной торговли Федеральная таможенная служба проводит Международный таможенный форум (МТФ).

МТФ – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". Ежегодно это событие дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

Традиционно участие в мероприятиях принимают руководство правительства Российской Федерации, Минфина России, Минэкономразвития России, ФНС России, других федеральных органов власти, а также лидеры делового сообщества, представители зарубежных таможенных администраций.

Международный таможенный форум – 2018 посетили свыше 2000 участников, среди них более 110 представителей иностранных делегаций из 27 стран, пять международных организаций, более 70 журналистов из деловых и специализированных СМИ.

В 2019 году форум вновь станет местом встречи для российских и зарубежных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности, которые примут участие в насыщенной деловой программе и современной интерактивно-выставочной экспозиции.

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