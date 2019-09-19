Благоустройство застроенных территорий обсудят на форуме "Сообщество" в Белгороде

Москва, 19 сентября. На форуме Общественной палаты РФ "Сообщество", который пройдет в Белгороде 9 октября, одной из важнейших тем для обсуждения станут вопросы преобразования и благоустройства застроенных территорий.



"Во многих городах сегодня очень многое делается для того, чтобы развивать городскую среду, но понимается это довольно узко, — отмечает Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. — Фактически, в лучшем случае, красятся фасады домов (хотя часто и до фасадов дело не доходит), в основном же благоустройство — это просто лавочки, бордюры и тротуарная плитка. То есть что находится между домами на территории города".



При этом, как говорит Максимов, развитие городской среды по своей логике предполагает максимальную функциональность и эстетику, которые должны формироваться комплексно.



"Должно быть понимание, как это состыковывается с социальной инфраструктурой, как должна осуществляться модернизация кварталов, чтобы они были максимально комфортны, какие там должны быть предусмотрены эстетические и функциональные опции", — сказал он, отметив, что именно в таком ключе будет строиться дискуссия на форуме в Белгороде, посвященном застройке и жилищной политике.



Тема форума в Белгороде — "Доступное жилье". Общественники изучат успешный опыт Белгородской области в вопросах обеспечения граждан недорогим жильем, чтобы транслировать его в другие регионы страны.



Регистрация на форум участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/белгород.



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