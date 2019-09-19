Международная неделя осведомленности о дислексии начнет работу 5 октября в Эрмитаже

Санкт-Петербург, 19 сентября. Международная неделя осведомленности о дислексии начнет работу 5 октября в 12:00 на площадке Главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетители смогут ознакомиться с тем, как видят люди с дислексией, узнать интересные факты, пройти тестирование и задать вопрос не только российским, но и зарубежным ученым, которые занимаются этой проблемой. В торжественном открытии 5 октября примет участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, попечитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Татьяна Черниговская, учредитель Ассоциации Мария Пиотровская, представители Министерства просвещения РФ, профессиональных союзов, общественных организаций.

В мероприятиях Недели также примут участие: актер театра и кино (лауреат театральной премии "Чайка") Евгений Стычкин, актер, театральный режиссер, музыкант, писатель, драматург, телеведущий Евгений Гришковец, а также Маргарита Русецкая - доктор педагогических наук, профессор, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Александр Корнев - кандидат медицинских наук, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, Роман Котов - член ученого совета МГИМО, член Association Montessori Internationale, International Dyslexia Association и другие.

"Государственный Эрмитаж не случайно выбран площадкой для Недели осведомленности о дислексии в России. Директор Эрмитажа, Михаил Пиотровский, является одним из попечителей Ассоциации родителей и детей и дислексией. Кроме того, Эрмитаж называют символом российской культуры. А что такое культура в ее изначальном, глобальном смысле этого слова? Культура – это система ценностей: материальных, духовных, социальных. И в этой системе права детей и развитие образования должны априори стоять на первом месте", - объясняет основатель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.

Ассоциация родителей детей и взрослых с дислексией совместно с независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research - при поддержке Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" и Министерства просвещения РФ - провели исследование уровня восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей, в котором приняли участие порядка 35 тыс. респондентов по всей России. Презентация исследования также пройдет в рамках Международной недели осведомленности о дислексии.

"Количество детей с дислексией в России и мире ежегодно растет, поэтому не обращать внимания на эту проблему нельзя. Нужно также понимать, что любая социальная проблема не может быть решена, пока она достаточно не изучена. Поэтому рассказывать о дислексии важно, чтобы общество понимало, что причины неуспеваемости или иных сложностей в процессе обучения ребенка могут быть связаны с его особенностями. Но это не помешает детям достичь успехов в будущем. Зачастую дислектики – очень одаренные и талантливые, но из-за общих стандартов системы образования они оказываются в числе отстающих. Главное здесь – не упустить момент и как можно раньше заметить особенности ребенка, найти подход и помочь ему адаптироваться и раскрыться", - констатирует директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Наталия Зверева.

Результаты проведенного опроса показали, что 61% опрошенных вообще не знает ничего об этой проблеме, а 22% слышали термины, но не могут объяснить их смысл. Почти две трети учителей считают, что в школе катастрофически не хватает специалистов для работы с детьми, у которых дислексия (дисграфия). Надо отдать должное самокритичности учителей, только половина работников школ считают себя подготовленными к работе с детьми, у которых нарушение письма и чтения. 95% аудитории Ассоциации и 93% профессиональной аудитории считают, что дети с дислексией, в первую очередь, сталкиваются со сложностями в усвоении учебного материала. Вторая основная трудность, с которой в школе сталкиваются дети с дислексией, - негативная реакция со стороны одноклассников. На третьем месте – негативная реакция со стороны учителей.

Участники исследования единогласно считают, что низкая осведомленность россиян о проблемах дислексии создает риски неоказания своевременной помощи детям и приводит к социальной дезадаптации и упущенным возможностям. В то же время, при создании для таких детей адекватных условий обучения - дополнительного времени для выполнения заданий, иной шкалы оценок и занятий со специалистами психолого-педагогического сопровождения – они способны освоить школьную программу наравне со сверстниками. Среди таких людей, как показывает практика, очень много талантливых людей и даже гениев: создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, писатели Ганс Христиан Андерсен и Агата Кристи, один из самых влиятельных политических деятелей XX века Уинстон Черчилль, оскароносный Энтони Хопкинс, автор "Герники" и "Голубя мира" Пабло Пикассо и даже всемирно признанный пионер эры информационных технологий Стив Джобс. Дислексия не помешала этим людям стать успешными и войти в историю.

Партнерами мероприятия выступают Фонд региональных социальных программ "Наше будущее", Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Mail.ru Group, Институт русского языка им А.С. Пушкина, Группа компаний "Медси", Международный нумизматический клуб.

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Аккредитация СМИ – в Пресс-центре Международной недели осведомленности о дислексии (работу пресс-центра осуществляет коммуникационное агентство "Джанго.Ком" ). Тел. +7 (495) 795-7179, e-mail: media@de-f.ru (Елена Ходырева).

Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет с 5 по 12 октября 2019 года в Государственном Эрмитаже. Торжественное открытие состоится 5 октября в 12:00 в Главном штабе Государственного Эрмитажа по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6-8. Вход для посетителей – свободный, по предварительной регистрации на сайте.

Возрастная категория 0+.

Справочно

Дислексия представляет собой специфические трудности с чтением и письмом. Это особенность восприятия информации, которая может сочетаться с нормальным и высоким интеллектом, хорошим образным мышлением и способностью к нестандартным решениям. Среди талантливых ученых, писателей, художников, актеров немало людей с дислексией.

В России активную помощь детям с дислексией и их родителям оказывает Ассоциация родителей детей и взрослых с дислексией. Основатель и учредитель Ассоциации – Мария Пиотровская.

Ассоциация родителей детей и взрослых с дислексией — инициативная группа деятелей культуры, науки и бизнеса, объединившаяся с целью поиска системных решений проблем детей и подростков, испытывающих трудности обучения (дислексия, дисграфия, дискалькулия и др), разработки научно-практической базы для работы со школьниками и студентами, испытывающими сложности в обучении, поиска и поддержки талантливых детей с особенностями восприятия (дислексией).

Представители Ассоциации входят в состав следующих рабочих групп:

- Рабочая группа по вопросам организации образования обучающихся с нарушениями речи, созданная при Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- Рабочая группа для разработки комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, в рамках федерального проекта "Современная школа" под руководством заместителя министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой.