В Берлине выступит Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Москва, 19 сентября. В Российском доме науки и культуры в Берлине 22 сентября выступит старейший хор России – Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Коллектив исполнит шедевры хоровой музыки под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России Владислава Чернушенко.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга – старейшее в России профессиональное музыкальное учреждение, которое повлияло на развитие всей русской культуры и помогало становлению музыкального искусства и образования.

Датой рождения Капеллы принято считать 12 августа 1479 года. В тот день хор Государевых певчих дьяков, основанный великим князем Московским Иваном III, участвовал в службе освящения Успенского собора, первого каменного храма Московского кремля.

Сегодня Капелла хранит и восстанавливает "золотой" фонд своего классического репертуара. Благодаря Владиславу Чернушенко и коллективу Капеллы возвращен к жизни ценнейший пласт отечественной культуры – творения русской духовной музыки.

В 2016 году хор Капеллы выступил на Зальцбургском фестивале – одном из самых значимых музыкальных событий в мире. В 2018 году коллектив исполнил духовную музыку в Соборе Святого Петра в Ватикане и церкви Санта Мария Маджоре в Риме под эгидой проекта "Русские сезоны" в Италии.

Владислав Александрович Чернушенко – один из крупнейших современных музыкантов, удостоенный высших национальных и ряда зарубежных премий и званий, один из лидеров современного музыкального искусства России. Его дирижерский талант проявляется в хоровом, оркестровом и оперном исполнительстве и получил мировое признание.

Художественным руководителем и главным дирижером Капеллы Владислав Чернушенко является с 1974 года. Под его руководством репертуар Капеллы обрел традиционное для ведущего русского хора богатство и многообразие. Коллектив исполняет произведения крупных вокально-инструментальных форм: оратории, кантаты, мессы, оперы в концертном исполнении, сольные программы из сочинений западноевропейских и отечественных композиторов, произведения современных русских композиторов.

Возрастная категория 6+.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179.

Программа:

22 сентября – концерт Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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