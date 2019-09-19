Главным событием спортивного вечера FINOPOLIS 2019 станет турнир по пляжному волейболу

Москва, 19 сентября. Главным событием спортивного вечера FINOPOLIS 2019, который пройдет 9 октября, станет турнир по пляжному волейболу. С участниками Форума сыграют российские пляжные волейболистки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова.

Евгения Уколова – мастер спорта международного класса, семикратная чемпионка России, чемпионка Универсиады, серебряный призер чемпионата Европы 2015 года, призер этапов Мирового тура, обладательница Открытого Кубка России. Евгения Уколова также представляла Россию на Олимпийских играх 2012 года и чемпионатах мира.

Екатерина Бирлова – мастер спорта международного класса, четырехкратная чемпионка России, вице-чемпионка Европы 2015 года, участница Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Универсиады в Казани в 2013 году.

Спортсменки сыграют в составе команд вместе с представителями финтех-отрасли. За первое место поборются четыре команды, в каждой из которых сыграют два участника Форума и два профессиональных волейболиста.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоится 9–11 октября в Сочи. FINOPOLIS – это знаковое событие в области финтеха в России, крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

Организатор Форума – Банк России. Оператор – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+.