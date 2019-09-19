Владимир Нетесов: возведение современных дошкольных учреждений в 2020 году продолжится

ТАСС, 19 сентября. Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов в четверг посетил детский сад общеразвивающего вида №24, построенный в рамках нацпроекта "Демография".

Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, новый детсад, возведенный в Центральном районе Воронежа в зоне интенсивной жилой застройки, сможет принять почти 400 ребят. Это самое крупное из вводимых дошкольных образовательных учреждений в Воронеже. Как рассказала заведующая детским садом Елена Колтакова, на сегодняшний день подано более 50 заявлений от родителей на зачисление детей в сад, и заявки продолжают поступать. Уже сейчас малыши приходят в садик на полтора-два часа, чтобы познакомиться с педагогами и одногруппниками, начать привыкать к новому распорядку дня.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов вместе с заместителем главы администрации города Воронежа по социальной политике Надеждой Савицкой посмотрели, как проведено благоустройство территории, зашли в медицинский кабинет, пищеблок, спортивный зал, изо-студию, информационно-библиотечный центр и помещения групп. Надежда Савицкая рассказала, что в новом детском саду используется особая образовательная программа. Здесь много педагогов дополнительного образования, также работают штатные психологи, логопеды. Все это необходимо для реализации качественной образовательной программы.

Как пояснили строители, такой проект реализуется в Воронеже впервые: он стал победителем в номинации "Лучшее общественное здание" на архитектурном форуме "Зодчество VRN-2018".

В помещениях детского сада располагаются музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет психолога, кабинеты художественно-эстетической направленности (хореографии, изостудия), кабинет формирования элементарных математических навыков, а также сенсорная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет. Все кабинеты оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью, дидактическими пособиями и материалами. За детским садом закреплена благоустроенная территория с прогулочными площадками, оснащенными необходимым игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.

Одним из отличий постройки является плоская кровля. Такая конструкция существенно уменьшает возможность протечки крыши осенью и зимой. Особым образом спланирована и рекреационная зона: холлы в детском саду представляют собой свободные пространства, где воспитатели смогут проводить совместные занятия для ребят разных возрастов.

На строительство объекта было направлено 236 млн 712,7 тыс. рублей (из них за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, – 73 млн 488,8 тыс., из областного бюджета – 116 млн 705,1 тыс., бюджет городского округа город Воронеж – 46 млн 518,8 тыс. рублей).

"Этот детский сад – современный объект, отвечающий самым высоким требованиям. Педагогический коллектив здесь состоит из квалифицированных специалистов, которые адресно занимаются с каждым ребенком, находя индивидуальный подход. Отдельно нужно отметить серьезный подход строителей, которые выполнили все работы с высоким качеством. Уверен, что мы этот тренд продолжим. Такой результат стал возможен благодаря взаимодействию исполнительных и законодательных органов власти и общественности", – резюмировал Нетесов.

Он также отметил, в этом году в Воронежской области построен 21 детский сад. В следующем году также планируется как строительство новых дошкольных учреждений, так и возведение пристроек к существующим зданиям детских садов. В 2020 году планируется ввести 15 новых объектов, из которых два детских сада и 13 пристроек к существующим образовательным учреждениям.