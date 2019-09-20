В Эрмитаже расскажут о трудностях обучения детей с дислексией

Санкт-Петербург, 20 сентября. Во всем мире октябрь является Месяцем осведомленности о дислексии. Впервые эта инициатива будет поддержана и в России: Мария Пиотровская, создавшая в 2016 году Ассоциацию родителей и детей с дислексией, представляет первую в стране Международную неделю осведомленности о дислексии, которая пройдет с 5 по 12 октября в Государственном Эрмитаже.

Дислексия, а также дисграфия и дискалькулия — проблемы, которые до сих пор не обсуждаются широко в обществе, и многие родители не знают, как справиться с трудностями обучения у своих детей. По оценкам специалистов, только в Москве 2,5 млн детей и взрослых могут испытывать объективные трудности в обучении, никак не связанные с интеллектуальным уровнем.

Мария Пиотровская, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией, стала первой, кто озвучил эту острую проблему на самом масштабном уровне. Ее инициативу уже поддержало Министерство просвещения Российской Федерации, которое "отмечает высокую социальную значимость и актуальность заявленных в проекте целей".

"Мы создаем просветительские и образовательные проекты, рассказывающие о дислексии и других трудностях обучения, и стремимся к тому, чтобы такие наши начинания, как онлайн-курс, единая методика диагностики и другие, стали известны и доступны всему обществу, – отмечает Мария Пиотровская. – Об этом надо говорить и рассказывать знакомым и друзьям. Родителям по-настоящему важно знать об объективных трудностях обучения. Мы очень надеемся, что доверие общества к нашей деятельности, желание людей поделиться услышанным от наших экспертов (а это ученые с мировыми именами), прочитанным на нашем сайте и увиденным в октябре на Международной неделе осведомленности о дислексии в Государственном Эрмитаже изменит качество жизни наших детей как в школе, так и в дальнейшей профессиональной жизни".

Главным партнером Ассоциации по организации Международной недели осведомленности о дислексии стал Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". "По оценкам экспертов, трудности в обучении сегодня испытывают более 20% детей, а только из-за дислексии – более 10% детей. Если мы сравним эти данные с показателями об осведомленности россиян о дислексии, которые приводит Ассоциация в своем исследовании, становится понятно, насколько актуальна проблема, - комментирует программный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Марина Михайлова. - Нужно понимать, что трудности обучения не связаны с показателем интеллекта детей, который, как правило, высок. Но из-за неосведомленности взрослых дети не получают или не могут получить качественное, достойное их способностей, образование. Как и простого удовольствия от учебы".

Международную неделю осведомленности о дислексии также поддержали официальные партнеры: Фонд региональных социальных программ "Наше будущее", Международный нумизматический клуб, РОСБАНК, Группа компаний "Медси", Благотворительный фонд "Система", Хорошкола, школа "Наши пенаты". Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет при поддержке Государственного Эрмитажа, Министерства просвещения России, Государственного института имени А.С. Пушкина, Студии "Союзмультфильм", Благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" и Mail.ru Group.

Главной коммуникационной площадкой в России по проблемам дислексии в рамках Недели знаний о дислексии с 5 по 12 октября станет Государственный Эрмитаж.

В рамках первого дня работы Недели состоится презентация онлайн-курса повышения квалификации "Нарушения чтения и письма у детей", работу над которым вели эксперты Ассоциации, ученые, лучшие дефектологи, нейропсихологи и педагоги России. Разработка рассчитана в первую очередь на учителей, логопедов и психологов, а также на родителей, сталкивающихся с данной проблемой. Желающие смогут не только ознакомиться с проектом, но и задать вопросы специалистам, которые принимали участие в разработке курса: доктору педагогических наук, профессору, ректору Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарите Русецкой и кандидату педагогических наук, доценту, преподавателю Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ Ольге Величенковой.

Завершит работу Недели паблик-ток "Школьные годы чудесные, или Почему так тяжело учиться в школе". Мария Пиотровская выступит модератором дискуссии. Своим опытом преодоления трудностей поделится с присутствующими актер театра и кино, лауреат театральной премии "Чайка" Евгений Стычкин.

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Аккредитация СМИ до 2 октября 2019 года включительно – в Пресс-центре Международной недели осведомленности о дислексии (работу пресс-центра осуществляет коммуникационное агентство "Джанго.Ком"). Тел. +7 (495) 795-7179, e-mail: media@de-f.ru (Елена Ходырева).

Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет с 5 по 12 октября 2019 года в Государственном Эрмитаже. Торжественное открытие состоится 5 октября в 12:00 в Главном штабе Государственного Эрмитажа по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6-8. Вход для посетителей – свободный, по предварительной регистрации на сайте.

Возрастная категория 0+.

Ассоциация детей и родителей с дислексией — инициативная группа деятелей культуры, науки и бизнеса, объединившаяся с целью поиска системных решений проблем детей и подростков, испытывающих трудности обучения (дислексия, дисграфия, дискалькулия и др), создания методологии и разработки научно-практической базы для работы со школьниками и студентами, испытывающими сложности обучения, поиска и поддержки талантливых детей с особенностями восприятия (дислексией).

За три года Ассоциации удалось объединить усилия ведущих российских и зарубежных ученых, занимающихся проблемами в обучении у детей. Научные и образовательные проекты разрабатываются с участием экспертов мирового уровня:

- Татьяна Ахутина, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории нейропсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

- Александр Корнев, кандидат медицинских наук, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, зав. кафедрой логопатологии СПбГПМУ;

- Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ученый в области нейронауки, психолингвистики, попечитель Ассоциации;

- Маргарита Русецкая, доктор педагогических наук, профессор, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член Общественной палаты РФ, член Совета по русскому языку при правительстве РФ;

- Елена Григоренко, доктор психологических наук, профессор университета Хьюстона (США), ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета;

- Марьяна Безруких, ученый-физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАО.

Официальный сайт организации – дислексия.рф.