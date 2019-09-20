Российские регионы ознакомились с достижениями циркулярной экономики Финляндии

Москва, 20 сентября. Визит представителей российских регионов в Финляндию с целью ознакомления с передовыми финскими технологиями в таких сферах, как переработка и утилизация отходов и возобновляемая энергетика состоялся 16–17 сентября. В состав представительной российской делегации вошли 34 участника из 12 субъектов Российской Федерации, среди которых: глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Республики Коми Сергей Гапликов, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, заместитель губернатора – заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Харин, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства и министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей Наумов, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Виктор Романов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Наталья Егорова, и.о. главы г. Вышний Волочек (Тверская область) Наталья Рощина, первый заместитель мэра г. Череповец (Вологодская область) Дмитрий Лавров, заместитель директора Агентства развития Новгородской области Виктор Быков.

Программа визита включала в себя встречу делегации с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым, деловой обед с Министром экономического развития г-жой Катри Кулмуни, технологический семинар, в ходе которого состоялись презентации инвестиционных возможностей российских регионов. Участники с российской стороны ознакомились с финскими технологиями в сфере управления отходами и потенциалом циркулярной экономики, а также посетили четыре уникальных предприятия, работающих в данной сфере: завод компании Fortum по переработке сложных отходов в г. Рийхимяки; демонстрационный центр одной из самых современных систем сбора, сортировки и транспортировки твердых бытовых отходов – автоматизированную вакуумную систему транспортировки бытовых отходов компании Marimatic, очистное сооружение сточных вод "Виикинмяки", предприятие по производству вторичного сырья из отходов Lassila & Tikanoja в г. Керава. Помимо экскурсионной составляющей, были проведены встречи и предметные переговоры с представителями финских компаний.

Участие в мероприятии позволило представителям региональной власти подробно ознакомиться с опытом Финляндии по организации экономики замкнутого цикла и обсудить перспективы двустороннего сотрудничества с учетом потребностей российских регионов.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Министерство занятости и экономического развития Финляндии, Business Finland, Торговое представительство Российской Федерации в Финляндии и Финско-Российская торговая палата при поддержке Посольства Российской Федерации, Посольства Финляндии в Москве, Представительства финской промышленности (East Office of Finnish Industries), Министерства окружающей среды Финляндии и Министерства иностранных дел Финляндии.