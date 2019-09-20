Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow пройдет 24-27 сентября

Москва, 20 сентября. В Москве с 24 по 27 сентября в 28-й раз состоится Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow. Организатором этого мероприятия выступает компания ITE Expo International.

Сегодня выставка WorldFood Moscow по праву является крупнейшей в России осенней выставкой продуктов питания мирового класса.

В этом году WorldFood Moscow впервые будет проходить на новой площадке – МВЦ "Крокус Экспо", где единое пространство, удобное тематическое разделение и навигация дадут экспонентам и посетителям новые возможности для эффективного взаимодействия.

В WorldFood Moscow примут участие более 1500 российских и зарубежных поставщиков продуктов питания и напитков из 65 стран и 43 регионов России. Площадь выставки превысит 50 тыс. кв. м. Более 500 компаний, как российских, так и зарубежных представят свою продукцию впервые. Более 60% экспозиции займут национальные павильоны, которые объединят порядка 1000 зарубежных компаний.

Впервые в WorldFood Moscow участвует Саудовская Аравия, коллективная экспозиция организована Saudi Exports (официальный спонсор выставки).

Страной-партнером выставки в этом году вновь станет Азербайджан, который объединит в составе национального стенда Made in Azerbaijan более 30 компаний, предлагающих российскому рынку широкий спектр продуктов питания. Коллективное участие на выставке организовано Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

Один из самых больших национальных стендов – порядка 500 кв.м – вновь занимает Италия. Экспозиция объединяет 44 итальянских компании, из них 15 новых участников. Итальянские компании представят в России вино, пасту, кофе, кондитерские изделия, пиво и овощную консервацию. Каждый день повара из Италии будут проводить мастер-классы по приготовлению оригинальных итальянских блюд из продуктов, представленных на выставке ее участниками — компаниями-импортерами.

Шри-Ланка и Tea Board (Чайный Совет) выбрали выставку WorldFood Moscow для запуска глобальной кампании продвижения цейлонского чая на 12 важных рынках.

Ключевой игрок азиатского региона, Китай, вновь выступит с обширной экспозицией, а в специально организованной зоне для переговоров представители крупных китайских розничных сетей встретятся с российскими производителями продуктов питания для заключения экспортных контрактов. В составе делегации - представители семи крупнейших торговых сетей, каждая из которых объединяет более 200 магазинов (Better Life Commercial Chain Share, Rainbow Department Store, Beijing Chaoshifa Chain Store и другие), а также представители China Chain Store & Franchise Association.

Мероприятия деловой программы будут проходить четыре дня и объединят более 2000 делегатов и более 70 топ-спикеров мирового уровня, среди которых - председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, генеральный директор Metro C&C Мартин Шумахер, основатель проектов "Чайхона №1" и "Депо.Москва" Алексей Васильчук, коммерческий директор сети "Магнолия" Леонид Ким, директор по закупкам сети Selgros Йенс Фрерихс, президент Евразийского делового союза Виктор Камболов, директор направления кооперации закупок Ассоциации розничных сетей Китая Вонг Шенг, директор по проектам закупок и развития сети "Лента" Николай Матвеев, вице-президент холдинга "Русский Стандарт" Игорь Косарев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Денис Васильев, основатель и координатор проекта RuGenerations – Российская школа Теории поколений Евгения Шамис и другие топ-менеджеры федеральных и региональных розничных сетей, лидеры компаний-производителей, ведущие эксперты рынка. Впервые в России эксклюзивно для WorldFood Moscow выступит Уолтер Робб — член Совета директоров, CEO Whole Foods Market (США) до 2016 года.

Тематические конференции по развитию товарных категорий и успешным продажам пройдут 24-26 сентября: "Категория свежие овощи-фрукты. Алгоритмы реализации", "Рыба и морепродукты: мировые тренды розничных продаж и лучшие российские практики", "Молочные продукты: глобальные тренды и драйверы роста категории молочных продуктов", кейс-конференция "Категория кондитерские изделия: тренды развития категории в России и мире, тренд-шоу и дискуссия: "ЗОЖ и органика – новые возможности, новые ниши", "Рынок чая и кофе в России: тренды, кейсы. Прогнозы развития", "Халяль. Тенденции рынка В2В".

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

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