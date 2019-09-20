ТАСС, 20 сентября. Ассоциация IPChain и цифровой сервис n'RIS вступили в Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК) — крупнейшую отраслевую организацию, объединяющую более 150 игроков рынка электронных коммуникаций. Членами Ассоциации выступают крупнейшие представители отрасли, включая Ростелеком, Mail.ru Group, Google, ВКонтакте, Лаборатория Касперского, Samsung Electronics, Microsoft, Ozon.ru и многие другие.

Ассоциация электронных коммуникаций была создана в 2006 году с целью формирования цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержки проектов в отраслевом образовании и науке, а также для защиты интересов участников рынка. Задача Ассоциации — повышение конкурентоспособности отрасли за счет продвижения законопроектных инициатив, учитывающих пожелания бизнес-сообщества.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, сотрудничество с РАЭК позволит выстроить диалог между компаниями и государством, что откроет новые возможности для оптимизации существующих и создания новых механизмов регулирования отрасли, а также для защиты интеллектуальной собственности. "Рынок интеллектуальной собственности стремительно растет, как растет и интерес государства к наукоемким и высокотехнологическим компаниям. Ассоциации IPChain активно расширяет свое сотрудничество с российскими и международными организациями, представляющими интересы профессиональных сообществ. Проект IPChain подразумевает формирование глобальной инфраструктуры доверия, объединяющей самых разных участников цифрового рынка, для создания принципиально новой — прозрачной и безопасной — системы работы с объектами интеллектуальной собственности. Думаю, наше сотрудничество с РАЭК станет важным шагом для развития рынка электронных коммуникаций, драйвером которого как раз являются инновационные высокотехнологические решения", — считает Кричевский.

Заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина также отметила высокий потенциал совместной работы с РАЭК: "Интеллектуальная собственность — это главное конкурентное преимущество технологических компаний. Ее защита и коммерциализация играют ключевую роль в работе наукоемких, инновационных и творческих индустрий. К счастью, все больше предпринимателей и крупных игроков рынка приходят к пониманию важности фиксации за собой прав на новые объекты интеллектуальной собственности, и я надеюсь, что сотрудничество РАЭК с n'RIS позволит и дальше развить правовую культуру работы с IP".