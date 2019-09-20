Компания "Инфосистемы Джет" стала лидером в IТ-аутсорсинге в России

Москва, 20 сентября. Компания "Инфосистемы Джет" укрепила свои позиции на рынке IТ-услуг и подтвердила лидерство, второй год подряд заняв первое место на рынке IТ-аутсорсинга в России и второе место — по установке и поддержке оборудования в рейтинге IDC .

"Инфосистемы Джет" в 2018 году показали одни из самых высоких темпов роста на IТ-рынке. Сильной стороной компании являются высокий уровень технической экспертизы и долгосрочные отношения с крупными заказчиками услуг IТ-аутсорсинга, позволяющие ей занять и прочно удерживать звание лидера рынка по данному направлению", — отмечает Василий Агапов, старший аналитик IDC в России и СНГ.

IТ-аутсорсинг — один из ключевых бизнес-активов "Инфосистем Джет". Его доля в выручке составляет 37% (по итогам 2018 года). Помимо классического обслуживания оборудования и ПО, Сервисный центр компании оказывает аутсорсинговые услуги по управлению IТ-инфраструктурой, бизнес-приложениями и рабочими местами пользователей, специализируясь на комплексных проектах и распределенной географии оказания услуг.

В портфеле "Инфосистем Джет" есть проекты, где сервис-провайдер полностью заменяет собой IТ-службу заказчика. Яркий пример — Почта Банк, где на поддержке находится вся инфраструктура, приложения, рабочие места пользователей во всех отделениях банка в более 1600 населенных пунктов по всей России. Проект начинался в 2012 году, и тогда за первые два года с "чистого листа" были открыты более 440 клиентских центров банка, более 1500 POS-точек и стоек продаж. Сотрудничество с Почта Банком продолжается и по сей день.

Выручка компании от аутсорсинговых проектов по итогам 2018 года выросла на 30%. Ключевыми проектами для Сервисного центра стали аутсорсинг высококритичной IТ-инфраструктуры в Банке Русский Стандарт и обслуживание рабочих мест сотрудников Почты России в московском регионе.

"Мы поддерживаем IТ-системы у половины крупнейших компаний России, над этим трудятся более 500 специалистов нашего Сервисного центра, самого многочисленного на территории Восточной Европы. Но доверие строится не на масштабе: мы обеспечиваем одни из самых высоких на российском рынке SLA", — подчеркивает Андрей Гешель, директор Сервисного Центра "Инфосистем Джет".