Москва, 20 сентября. Жюри окружного этапа конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" завершило голосование. Экспертам предстояло оценить 64 работы из 34 дальневосточных СМИ и выбрать самые актуальные и профессиональные работы по теме межнациональные отношения. Победителей конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" наградят в Хабаровске 12 октября 2019 года.

В состав жюри вошли заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин, председатель Хабаровского отделения Гильдии межэтнической журналистики Жанна Науменко, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края Валерик Хидиров, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, руководитель Ингушского отделения Гильдии Павел Цороев и глава Петербургского отделения Гильдии Вера Черенева.

Также завершился прием работ по Приволжскому федеральному округу. В данный момент формируется состав жюри окружного этапа "СМИротворец-Волга". Традиционно в него входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и ученые-этнологи.

Прием работ на конкурс продолжается. По Южному федеральному округу он завершится 25 сентября 2019 года. Остальные регионы могут прислать конкурсные работы до 1 октября 2019 года.

К участию в творческом состязании приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и локальных изданий (в том числе этнических) в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Родные языки", а также в специальной номинации для студентов профильных факультетов вузов ― "Поколение мультимедиа".

В Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, и в Год языков коренных народов России особенно актуальной становится номинация "Родные языки". Редко какой конкурс может себе позволить рассматривать творческие работы на всех, без исключения, языках народов, проживающих в многонациональной и многоязычной стране. "СМИротворец" традиционно принимает журналистские работы от этнических и локальных СМИ, где диалог с аудиторией чаще всего ведется именно на родном языке большинства местных жителей.

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― "Российская газета", ИА ТАСС.

Возрастная категория 16+.

Информация о порядке предоставления работ находится по ссылке.

Контактные телефоны оргкомитета: +7(495)978-02-89, +7(903)103-91-70.

Материалы следует направлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".