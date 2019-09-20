Опубликован шорт-лист окружного этапа конкурса "СМИротворец-Дальний Восток"

Москва, 20 сентября. В шорт-лист конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" вошли 64 работы из 34 дальневосточных СМИ. Экспертам предстоит выбрать самые актуальные и профессиональные работы по теме межнациональные отношения. Голосование продлится по 19 сентября 2019 года. Финальные мероприятия окружного этапа состоятся в Хабаровске 12 октября 2019 года.

Номинация "Печать"

- Газета "Амурская правда", г. Благовещенск;

- Журнал "Бурятия многоликая", г. Улан-Удэ;

- Газета "Ди бох", г. Биробиджан;

- Газета "Илкэн", г. Якутск;

- Газета "Крайний Север", г. Анадырь;

- Журнал "Лучшее в Хабаровске", г. Хабаровск;

- Газета "Молодой дальневосточник. ХХI век", г. Хабаровск;

- Газета "Читинское обозрение", г. Чита.

Номинация "Интернет"

- ИА "Восток-Телеинформ", г. Улан-Удэ;

- ИА "Информ Полис", ИА, г. Улан-Удэ;

- ИА "КамИнформ", ИА, г. Петропавловск-Камчатский;

- ИА "Камчатка", ИА, г. Петропавловск-Камчатский;

- Портал "Новости Якутии", г. Якутск;

- ИА "Порт Амур", г. Благовещенск;

- РИА "Сахалин-Курилы", г. Южно-Сахалинск;

- Сайт газеты "Хабаровские вести", г. Хабаровск;

- Портал 2х2, г. Благовещенск.

Номинация "Телевидение"

- ГТРК "Амур", г. Благовещенск;

- Телеканал "Амурское областное телевидение", г. Благовещенск;

- ГТРК "Бурятия" и китайский телеканал CGTN-Русский, г. Улан-Удэ;

- ГТРК "Владивосток", г. Владивосток;

- Телеканал "Колыма плюс", г. Магадан;

- ГТРК "Магадан", г. Магадан;

- НВК "Саха", г. Якутск;

- Телекомпания "СЭТ-Медиа", г. Хабаровск.

Номинация "Родные языки"

- Сетевое издание SakhaPress.ru, г. Якутск;

- Первое альтернативное телевидение АТВ, г. Улан-Удэ;

- БМК (ИА "Байкал Медиа Консалтинг"), г. Улан-Удэ;

- Газета "Магаданская правда", г. Магадан;

- Газета "Молодой дальневосточник. XXI век", г. Хабаровск;

- Газета в интернете "Номер один" (GAZETA-N1.RU), г. Улан-Удэ;

- Сетевое издание "Полезный портал 2x2.su", г. Благовещенск;

- ТРК "Тивиком ТВ", г. Улан-Удэ;

- Сайт газеты "Хабаровские вести", г. Хабаровск.

Лауреатов конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" ожидает насыщенная двухдневная программа. Запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. На факультете журналистики Тихоокеанского государственного университета состоится круглый стол со студентами "Мультимедийная журналистика: Новые вызовы". Журналистам проведут экскурсию по Хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова и покажут петроглифы села Сикачи Алян. Для повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в межнациональном культурном центре "Ариран" проведут семинар "Освещение межэтнической тематики в региональных средствах массовой информации".

Прием работ на конкурс уже закончился в двух федеральных округах ― Дальневосточном и Приволжском. У журналистов Южного федерального округа осталось чуть больше недели, чтобы заявиться на конкурс, здесь прием работ заканчивается 25 сентября 2019 года. Остальные регионы могут сделать это до 1 октября 2019 года.

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ИА ТАСС, "Российская газета".

Возрастная категория 16+.

Информация о порядке предоставления работ находится по ссылке.

Контактные телефоны оргкомитета: +7(495)978-02-89, +7(903)103-91-70.

Материалы следует направлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".