Первые работники асбестовского отделения компании "ФОРЭС" получили знаки наставников

ТАСС, 23 сентября. Корпоративные значки наставников получили около десятка сотрудников Асбестовского отделения компании "ФОРЭС".

"Пока это просто отличие, знак того, что его обладатель взялся помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и стать профессионалами в своем деле. Однако положение об организации наставничества, которое недавно начало действовать на предприятии, в случае успеха предусматривает и возможность поощрения, в том числе материального", - отмечают в пресс-службе компании.

"Асбестовское отделение компании в последнее время развивается особенно активно. На новые рабочие места приходят новые люди, в том числе молодежь. Получить необходимые профессиональные знания, быстрее освоить их на практике, преодолеть первые трудности, найти общий язык с другими работниками – для этого всегда пригодится помощь опытных коллег. Поэтому мы решили обратиться к давней, но всегда современной традиции наставничества", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела управления персоналом ООО "ФОРЭС" Екатерины Дружининой.

Наставники назначаются из числа авторитетных и высокопрофессиональных сотрудников, способных к воспитательной работе. Они закрепляются за вновь принятыми или переведенными на новую должность сотрудниками на срок от одного до трех месяцев. За это время они призваны передать своим подопечным не только необходимые знания, умения и навыки, но и сознательное и ответственное отношение к работе, интерес к производству, ознакомить с историей и традициями предприятия, профессионально-этическими стандартами и правилами.

"Наставничество - это в первую очередь помощь, цель которой - вывести молодых ребят на новый уровень знаний. Наставник - это учитель, за которым подопечный должен идти и должен доверять ему. Результат этой работы будет исчисляться тем, насколько молодые работники адаптируются к условиям нашего завода. Отсутствие заявлений на увольнение - это тоже работа наставников. Ваше дружелюбие, желание научить тому, что умеете вы сами, только приветствуется", - напутствовал директор Асбестовского отделения ООО "ФОРЭС" Дмитрий Виберг.

Список наставников утверждается приказом директора. Каждый из них должен разработать индивидуальный план, который предусматривает теоретическую и практическую подготовку подопечного. А тот, в свою очередь, обязан этот план выполнять, обучаться наиболее рациональным приемам и передовым методам работы, участвовать в общественной жизни коллектива.

Результат наставничества по его окончании оценит специальная комиссия. Конечная цель – чтобы подопечный остался в компании надолго.

О компании

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.