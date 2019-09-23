Автодорога в прикамском поселке Полазна сдана в эксплуатацию в рамках нацпроекта

ТАСС, 23 сентября. В поселке Полазна Пермского края принята в эксплуатацию автодорога по ул. Набережная. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было сделано 2,9 км дорожного ремонта, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

"Автодорога идет вдоль залива, пляжа и лесного массива, соединяя западную часть поселка с центром, и пользуется большой популярностью у местных жителей. Подрядчик, ООО "СК Трансстрой", сменил асфальтовое покрытие, укрепил обочины и водоотводные канавы, установил стальное барьерное ограждение, поменял бордюры, сделал дополнительную парковку в районе пляжа, нанес разметку и выполнил другие дорожные работы", - сказано в сообщении.

Дорожный объект принимала комиссия в составе представителей Министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор "Прикамье", Общественной палаты Пермского края, администрации Добрянского муниципального района совместно с руководством подрядной организации.

"Эта автодорога имеет большой трафик. Ее отремонтировали, и количество проезжающего по ней транспорта увеличилось. Несмотря на то, что стоят знаки ограничения скорости и дорога имеет крутые повороты, скоростной режим автолюбители нередко нарушают. Сейчас совместно с ГИБДД рассматриваем изменение схемы организации движения. Сделаем дорогу более безопасной. В Добрянском районе в рамках нацпроекта будет отремонтировано три объекта. На эти цели выделено 70 млн рублей" - отметил глава администрации Добрянского муниципального района Константин Лызов.

По словам председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаила Борисова, с каждым годом исполнение контрактов улучшается, подрядчики более внимательно относятся к замечаниям общественников и устраняют их в процессе работы. "На этой дороге серьезных замечаний у нас не было", - сказал он.

В Министерстве транспорта Пермского края уточнили, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов общей протяженностью более 90 км. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.