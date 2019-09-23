Глава Минтранса Прикамья представил новую транспортную модель межмуниципальных маршрутов

ТАСС, 23 сентября. Новую транспортную модель обслуживания межмуниципальных маршрутов региона представили депутатам на заседание комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края министр транспорта Николай Уханов и его заместитель Александр Клебанов.

Как сообщают в пресс-службе министерства, на сегодняшний день в Прикамье существуют 200 действующих маршрутов. Эти направления обслуживают 460 единиц транспортных средств. Годовой пассажиропоток составляет 13,2 млн человек. Средний возраст автобусов 22 года. Среди основных проблем в министерстве отмечают неконтролируемое повышение тарифов, высокий износ транспортных средств, нарушение схемы маршрута или расписания движения, отсутствие части социально значимых маршрутов и ряд других.

"При разработке новой маршрутной сети учитывались запросы населения, дислокация рабочих и учебных мест, расселение жителей, исследования интенсивности транспортных потоков и пассажиропотоков. В итоге предлагается сохранить 165 маршрутов из действующей маршрутной сети. Сокращенные маршруты дублировали друг друга в межмуниципальных перевозках или с муниципальными маршрутами. Включены 20 новых маршрутов с учетом потребности населения в медицинском и социальном обслуживании ("Губаха – Гремячинск", "Чернушка – Оса" и др.)", - сообщают в министерстве.

Планируется сократить количество транспортных средств большого и малого класса, но увеличить количество автобусов среднего класса – это позволит более эффективно использовать подвижной состав. Ожидается увеличение годового пассажиропотока. Кроме того, будут усилены меры по контролю за безопасностью пассажирских перевозок.

Депутаты интересовались возможным изменением тарифов на проезд, допустимым возрастом автобусов, социальными маршрутами и другими вопросами новой транспортной модели.

"Межмуниципальные маршруты должны быть рентабельны, при этом удобны и безопасны для самих пассажиров. Контроль и функции регулирования, как и было отмечено, должны оставаться у государства", - приводят в пресс-службе слова депутат Законодательного Собрания Пермского края Виктора Плюснина.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, новая маршрутная сеть была согласована с главами муниципалитетов, обсуждена с населением и перевозчиками. "Все предложения мы учли и внесли в новую схему. Кроме того, поэтапно будем переходить от нерегулируемых тарифов к регулируемым. Пилотный проект - пять маршрутов - планируется запустить с середины июля 2020 года по территории пермской агломерации. Одновременно будем смотреть, анализировать и, если необходимо, вносить дополнения в новую транспортную модель", - сказал он.