"Сименс" примет участие в "Российской энергетической неделе"

Москва, 23 сентября -- С 2 по 5 октября 2019 года в Москве под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы пройдет международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. В форуме примут участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.

"Сименс" примет активное участие в программе "Российской энергетической недели". В рамках "РЭН-2019" компания организует мероприятие, посвященное мировым тенденциям энергетического рынка. В круглом столе примут участие представители энергетических компаний, аналитики ТЭК и представители деловых кругов. Среди участников: Член Правления "Сименс АГ" Лиза Дэвис, Президент "Сименс" в России Александр Либеров, директор бизнес-подразделения "Нефть и газ" Николай Куценко и другие эксперты.

Специалисты обсудят вопросы, какой будет энергосистема будущего, как подготовиться к грядущим изменениям энергетического ландшафта, как трансформировать предприятие, чтобы оставаться конкурентоспособным в существующих и новых реалиях рынка? Какую роль играют декарбонизация, децентрализация и цифровизация в становлении новой системы?

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

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