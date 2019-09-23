Росконгресс поучаствует в организации I Ташкентского международного инвестиционного форума

Москва, 23 сентября. В Ташкенте состоялось подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере проведения мероприятий на высоком уровне в Республике Узбекистан.

"Фонд Росконгресс окажет содействие в подготовке и проведении I Ташкентского международного инвестиционного форума в 2020 году в качестве консультанта. В дальнейшем возможно создание в Республике Узбекистан совместного предприятия на базе ГУП InterForum, призванного проводить Ташкентский международный инвестиционный форум на регулярной основе, осуществлять организацию и проведение иных экономических и политических мероприятий на высоком уровне, а также выполнять функцию проектного офиса по развитию инвестиционного сотрудничества", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Сотрудничество с Фондом Росконгресс позволит нам существенно усилить событийную отрасль и проводить больше мероприятий высокого уровня в Республике Узбекистан. Уже к концу сентября должна быть утверждена дорожная карта, в рамках которой будет осуществляться взаимодействие для реализации согласованных целей и задач, и начнется активная работа по подготовке и проведению мероприятий", – подчеркнул Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

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