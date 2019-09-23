Национальные цели развития обсудят на пленарном заседании "Форума стратегов – 2019"

Санкт-Петербург, 23 сентября. Утверждена концепция пленарного заседания "Национальные цели развития: эффекты для территорий", которое будет проходить 29 октября 2019 года с 9.30 до 11.00 в рамках XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге.

К участию в мероприятии приглашены:

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации;

Владимир Мау, ректор РАНХиГС;

Евгений Дитрих, министр транспорта Российской Федерации;

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

Вадим Живулин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации;

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области;

Максим Решетников, губернатор Пермского края;

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области;

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

В качестве модератора мероприятия приглашен секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев.

Основной темой для обсуждения станет Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Как известно, на данный момент проведена работа по подготовке 13 национальных и 76 федеральных проектов по девяти национальным целям. Уже подготовлено более 4000 региональных проектов.

Несмотря на это, остается ряд актуальных вопросов. Эксперты обсудят, как повысить открытость мер государственной политики по достижению национальных целей и упростить взаимодействие участников процесса, оценят, какова роль гражданского, научного и бизнес-сообщества при реализации указа и достижении национальных целей.

Организаторами мероприятия выступят Счетная палата Российской Федерации и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Более подробную информацию можно узнать на сайте: http://www.forumstrategov.ru/ .

Возрастная категория 18+.

Аккредитация СМИ на мероприятие обязательна: https://forumstrategov.ru/pressa/registration.php

Место проведения: Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, 14.

Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, РИА "ФедералПресс", журнал "Регионы России", Издательский дом "Гудок".

Информационные партнеры: Научный информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика", научно-практический журнал "Местное право", журнал "Эффективное антикризисное управление. Практика".

Научные журналы – партнеры форума: Научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный рецензируемый журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент".

Санкт-Петербург

Елена Четвергова

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