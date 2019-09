MIXX Russia Awards объявил жюри

МОСКВА, 23 сентября. Главный digital-конкурс объявил жюри, в состав которого вошли эксперты Media Direction Group, PepsiCo, Nielsen, Independent Media, BBDO Moscow, Johnson&Johnson, Dentsu Aegis Network Russia, РА "Восход", Facebook, Mail.Ru Group, Weborama и другие лидеры индустрии. Прием работ проводится до 25 сентября.

MIXX RUSSIA AWARDS 2019 (18+) проходит под эгидой IAB Russia. Основная задача конкурса — учесть все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. MIXX Russia Awards предоставляет возможность попасть в рейтинг креативности АКАР в сегменте Digital и дает шанс бесплатно подать работу на MIXX Awards Europe.

В 2019 году структура MIXX Russia Awards представлена тремя группами категорий: Channels Of Communications; Tools & Craft; Best Use Of Tools.

Работы принимаются до 25 сентября. Результаты будут объявлены на Церемонии награждения в рамках MIXX RUSSIA CONFERENCE 27 ноября.

"Каждый год у нас в индустрии происходит небольшая революция, появляются новые лидеры, возможности. Если в прошлом или позапрошлом году виральная или инфлюенс реклама были в зоне экспериментов, то сейчас это большой, интересный, привлекающий всех инструмент. В этом году мы наравне с такими инструментами, как Display и Programmatic Advertising, Brand & Content, Storytelling в списке инструментов предложили соревноваться в таких категориях как Viral Advertising, Digital Out of Home, Digital Audio. Конечно же, мы ждем множество кейсов в направлении Digital Video, поскольку это наиболее растущий сегмент, где встретились и традиционные рекламодатели, и небольшие компании, для которых это поле экспериментов", - отмечает президент жюри MIXX Russia Awards Борис Омельницкий (IAB Russia, Яндекс).

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и сопредседатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Группа категорий Channels Of Communications

Председатель: Александр Абрамов, руководитель практики эффективности маркетинга Nielsen в России и Восточной Европе.

В жюри:

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева";

Андрей Коваль, Deputy Managing Director, Isobar Moscow;

Наталья Веснина, генеральный директор, Independent Media;

Владимир Степанов, Media Strategy Director, PepsiCo Russia;

Алексей Виноградов, Руководитель департамента по развитию электронной коммерции, Royal Canin;

Михаил Цуприков, директор по мобильным технологиям и продуктам, Mediascope;

Александр Кулам, ex-руководитель креативного отдела, Яндекс.Такси;

Ксения Зазулова, Chief Digital Officer, IPG Mediabrands;

Антон Ефимов, Digital-директор, OMD OM Group;

Тимофей Лось, Market Relations Officer, Mail.ru Group;

Дмитрий Тарновский, Управляющий партнер, Mindshare;

Наталия Карасева, генеральный директор Leto, управляющий директор Ark Group;

Дмитрий Карманов, директор департамента по рекламной монетизации в Интернете, More.TV, СТС Медиа;

Григорий Немченко, Digital Excellence Director, Media Direction Digital;

Анна Лопусова, CEO Global, Cityads Media;

Дмитрий Мысков, Creative Director, Ogilvy Group;

Алексей Парфун, директор АКАР Урал и PR & New Business Director AG Deltaplan;

Надежда Шилова, директор, ADLABS.

Группа категорий Tools & Craft

Председатель: Андрей Молев, Chief Digital Officer, Dentsu Aegis Network Russia.

В жюри:

Екатерина Маркелова, лидер категории очищения кожи и бренда Dove в России и Белоруссии, Unilever;

Владислав Кузьменко, руководитель спецпроектов и social media, Ситимобил;

Дмитрий Маслаков, креативный диджитал-директор, РА "Восход";

Дарья Черемухина, Head of Content Production, Possible Group;

Денис Ломов, со-основатель и креативный директор, Red Collar;

Максим Десятых, партнер, Член Совета директоров, Redmadrobot;

Екатерина Маковецкая, Director of Partnerships Russia&CIS, Zorka.Mobi;

Дмитрий Иванов, Head of Production, Proximity;

Мария Полканова, Innovation Director, Media Direction Group;

Алексей Антонов, Креативный директор, Media Instinct Group;

Юлия Селиверстова, Data Solutions Lead, Publicis Media;

Глеб Михеев, CTO и со-основатель, Beta.

Группа подкатегорий Best Use Of Tools

Председатель: Анжела Федорченко, Управляющий директор, Weborama

В жюри:

Вадим Мельников, Chief Digital Officer, NMi Group;

Татьяна Кизилова, медиа-менеджер по России и СНГ, Reckitt Benckiser;

Дмитрий Юзефович, начальник по цифровым решениям продуктов с потенциально пониженным риском, IQOS;

Мария Евстигнеева, руководитель отдела интернет-маркетинга, Эвалар;

Максим Осипов, Agency Partner, Russia, Facebook;

Светлана Ланюгова, коммерческий директор, информационное агентство России ТАСС;

Мария Смирнова, Brand Strategy and Communication Team Leader, Volkswagen Group Russia;

Андрей Крисюк, CEO, iProspect Russia;

Марина Мещерякова, Head of Marketing Communications, Samsung Electronics Russia;

Александр Папков, Chief Technology Officer, Media Direction Group;

Иван Гудков, Digital Manager, Johnson&Johnson;

Наталья Овчинникова, Digital Client Service Director, Publicis Media;

Алексей Романенков, General Manager, FreakOut Rus;

Алексей Федин, руководитель департамента медийных продаж, Яндекс.Вертикали;

Элина Ярославская, Digital Director, BBDO Moscow;

Алексей Павлов, генеральный директор, Adluxe;

Илья Крылов, руководитель по проектам AdTech, OMD OM Group;

Антон Бут, директор по рекламным продуктам, Media Instinct Group.

Международный фотобанк Depositphotos выступит партнером MIXX Russia Awards и вручит специальный приз в подкатегории Best Use of Photography/Animation/Motion Graphics.

Партнеры проекта: Sostav.ru (генеральный информационный партнер); Медиапроекты Mail.ru (digital партнер); Macs и Wordshop (образовательные партнеры); MediaJobs (hr партнер); Мир Тесен (информационный партнер); ГИПП и АКМА (индустриальные партнеры).

Подробнее о конкурсе и правилах подачи работ на сайте.