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MIXX Russia Awards объявил жюри

Результаты конкурса объявят 27 ноября

МОСКВА, 23 сентября. Главный digital-конкурс объявил жюри, в состав которого вошли эксперты Media Direction Group, PepsiCo, Nielsen, Independent Media, BBDO Moscow, Johnson&Johnson, Dentsu Aegis Network Russia, РА "Восход", Facebook, Mail.Ru Group, Weborama и другие лидеры индустрии. Прием работ проводится до 25 сентября.

MIXX RUSSIA AWARDS 2019 (18+) проходит под эгидой IAB Russia. Основная задача конкурса — учесть все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. MIXX Russia Awards предоставляет возможность попасть в рейтинг креативности АКАР в сегменте Digital и дает шанс бесплатно подать работу на MIXX Awards Europe.

В 2019 году структура MIXX Russia Awards представлена тремя группами категорий: Channels Of Communications; Tools & Craft; Best Use Of Tools.

Работы принимаются до 25 сентября. Результаты будут объявлены на Церемонии награждения в рамках MIXX RUSSIA CONFERENCE 27 ноября.

"Каждый год у нас в индустрии происходит небольшая революция, появляются новые лидеры, возможности. Если в прошлом или позапрошлом году виральная или инфлюенс реклама были в зоне экспериментов, то сейчас это большой, интересный, привлекающий всех инструмент. В этом году мы наравне с такими инструментами, как Display и Programmatic Advertising, Brand & Content, Storytelling в списке инструментов предложили соревноваться в таких категориях как Viral Advertising, Digital Out of Home, Digital Audio. Конечно же, мы ждем множество кейсов в направлении Digital Video, поскольку это наиболее растущий сегмент, где встретились и традиционные рекламодатели, и небольшие компании, для которых это поле экспериментов", - отмечает президент жюри MIXX Russia Awards Борис Омельницкий (IAB Russia, Яндекс).

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и сопредседатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Группа категорий Channels Of Communications

Председатель: Александр Абрамов, руководитель практики эффективности маркетинга Nielsen в России и Восточной Европе.

В жюри:

  • Татьяна Голышева, директор департамента рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева";
  • Андрей Коваль, Deputy Managing Director, Isobar Moscow;
  • Наталья Веснина, генеральный директор, Independent Media;
  • Владимир Степанов, Media Strategy Director, PepsiCo Russia;
  • Алексей Виноградов, Руководитель департамента по развитию электронной коммерции, Royal Canin;
  • Михаил Цуприков, директор по мобильным технологиям и продуктам, Mediascope;
  • Александр Кулам, ex-руководитель креативного отдела, Яндекс.Такси;
  • Ксения Зазулова, Chief Digital Officer, IPG Mediabrands;
  • Антон Ефимов, Digital-директор, OMD OM Group;
  • Тимофей Лось, Market Relations Officer, Mail.ru Group﻿;
  • Дмитрий Тарновский, Управляющий партнер, Mindshare;
  • Наталия Карасева, генеральный директор Leto, управляющий директор Ark Group;
  • Дмитрий Карманов, директор департамента по рекламной монетизации в Интернете, More.TV, СТС Медиа;
  • Григорий Немченко, Digital Excellence Director, Media Direction Digital;
  • Анна Лопусова, CEO Global, Cityads Media;
  • Дмитрий Мысков, Creative Director, Ogilvy Group;
  • Алексей Парфун, директор АКАР Урал и PR & New Business Director AG Deltaplan;
  • Надежда Шилова, директор, ADLABS.

Группа категорий Tools & Craft

Председатель: Андрей Молев, Chief Digital Officer, Dentsu Aegis Network Russia.

В жюри:

  • Екатерина Маркелова, лидер категории очищения кожи и бренда Dove в России и Белоруссии, Unilever;
  • Владислав Кузьменко, руководитель спецпроектов и social media, Ситимобил;
  • Дмитрий Маслаков, креативный диджитал-директор, РА "Восход";
  • Дарья Черемухина, Head of Content Production, Possible Group;
  • Денис Ломов, со-основатель и креативный директор, Red Collar;
  • Максим Десятых, партнер, Член Совета директоров, Redmadrobot;
  • Екатерина Маковецкая, Director of Partnerships Russia&CIS, Zorka.Mobi;
  • Дмитрий Иванов, Head of Production, Proximity;
  • Мария Полканова, Innovation Director, Media Direction Group;
  • Алексей Антонов, Креативный директор, Media Instinct Group;
  • Юлия Селиверстова, Data Solutions Lead, Publicis Media;
  • Глеб Михеев, CTO и со-основатель, Beta.

Группа подкатегорий Best Use Of Tools 

Председатель: Анжела Федорченко, Управляющий директор, Weborama

В жюри:

  • Вадим Мельников, Chief Digital Officer, NMi Group;
  • Татьяна Кизилова, медиа-менеджер по России и СНГ, Reckitt Benckiser;
  • Дмитрий Юзефович, начальник по цифровым решениям продуктов с потенциально пониженным риском, IQOS;
  • Мария Евстигнеева, руководитель отдела интернет-маркетинга, Эвалар;
  • Максим Осипов, Agency Partner, Russia, Facebook;
  • Светлана Ланюгова, коммерческий директор, информационное агентство России ТАСС;
  • Мария Смирнова, Brand Strategy and Communication Team Leader, Volkswagen Group Russia;
  • Андрей Крисюк, CEO, iProspect Russia;
  • Марина Мещерякова, Head of Marketing Communications, Samsung Electronics Russia;
  • Александр Папков, Chief Technology Officer, Media Direction Group;
  • Иван Гудков, Digital Manager, Johnson&Johnson;
  • Наталья Овчинникова, Digital Client Service Director, Publicis Media;
  • Алексей Романенков, General Manager, FreakOut Rus;
  • Алексей Федин, руководитель департамента медийных продаж, Яндекс.Вертикали;
  • Элина Ярославская, Digital Director, BBDO Moscow;
  • Алексей Павлов, генеральный директор, Adluxe;
  • Илья Крылов, руководитель по проектам AdTech, OMD OM Group;
  • Антон Бут, директор по рекламным продуктам, Media Instinct Group.

Международный фотобанк Depositphotos выступит партнером MIXX Russia Awards и вручит специальный приз в подкатегории Best Use of Photography/Animation/Motion Graphics.

Партнеры проекта: Sostav.ru (генеральный информационный партнер); Медиапроекты Mail.ru (digital партнер); Macs и Wordshop  (образовательные партнеры); MediaJobs (hr партнер); Мир Тесен (информационный партнер);  ГИПП и АКМА (индустриальные партнеры).

Подробнее о конкурсе и правилах подачи работ на сайте.

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