MIXX Russia Awards объявил жюри

МОСКВА, 23 сентября. Главный digital-конкурс объявил жюри, в состав которого вошли эксперты Media Direction Group, PepsiCo, Nielsen, Independent Media, BBDO Moscow, Johnson&Johnson, Dentsu Aegis Network Russia, РА "Восход", Facebook, Mail.Ru Group, Weborama и другие лидеры индустрии. Прием работ проводится до 25 сентября.
MIXX RUSSIA AWARDS 2019 (18+) проходит под эгидой IAB Russia. Основная задача конкурса — учесть все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. MIXX Russia Awards предоставляет возможность попасть в рейтинг креативности АКАР в сегменте Digital и дает шанс бесплатно подать работу на MIXX Awards Europe.
В 2019 году структура MIXX Russia Awards представлена тремя группами категорий: Channels Of Communications; Tools & Craft; Best Use Of Tools.
Работы принимаются до 25 сентября. Результаты будут объявлены на Церемонии награждения в рамках MIXX RUSSIA CONFERENCE 27 ноября.
"Каждый год у нас в индустрии происходит небольшая революция, появляются новые лидеры, возможности. Если в прошлом или позапрошлом году виральная или инфлюенс реклама были в зоне экспериментов, то сейчас это большой, интересный, привлекающий всех инструмент. В этом году мы наравне с такими инструментами, как Display и Programmatic Advertising, Brand & Content, Storytelling в списке инструментов предложили соревноваться в таких категориях как Viral Advertising, Digital Out of Home, Digital Audio. Конечно же, мы ждем множество кейсов в направлении Digital Video, поскольку это наиболее растущий сегмент, где встретились и традиционные рекламодатели, и небольшие компании, для которых это поле экспериментов", - отмечает президент жюри MIXX Russia Awards Борис Омельницкий (IAB Russia, Яндекс).
В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и сопредседатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.
Группа категорий Channels Of Communications
Председатель: Александр Абрамов, руководитель практики эффективности маркетинга Nielsen в России и Восточной Европе.
В жюри:
- Татьяна Голышева, директор департамента рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева";
- Андрей Коваль, Deputy Managing Director, Isobar Moscow;
- Наталья Веснина, генеральный директор, Independent Media;
- Владимир Степанов, Media Strategy Director, PepsiCo Russia;
- Алексей Виноградов, Руководитель департамента по развитию электронной коммерции, Royal Canin;
- Михаил Цуприков, директор по мобильным технологиям и продуктам, Mediascope;
- Александр Кулам, ex-руководитель креативного отдела, Яндекс.Такси;
- Ксения Зазулова, Chief Digital Officer, IPG Mediabrands;
- Антон Ефимов, Digital-директор, OMD OM Group;
- Тимофей Лось, Market Relations Officer, Mail.ru Group;
- Дмитрий Тарновский, Управляющий партнер, Mindshare;
- Наталия Карасева, генеральный директор Leto, управляющий директор Ark Group;
- Дмитрий Карманов, директор департамента по рекламной монетизации в Интернете, More.TV, СТС Медиа;
- Григорий Немченко, Digital Excellence Director, Media Direction Digital;
- Анна Лопусова, CEO Global, Cityads Media;
- Дмитрий Мысков, Creative Director, Ogilvy Group;
- Алексей Парфун, директор АКАР Урал и PR & New Business Director AG Deltaplan;
- Надежда Шилова, директор, ADLABS.
Группа категорий Tools & Craft
Председатель: Андрей Молев, Chief Digital Officer, Dentsu Aegis Network Russia.
В жюри:
- Екатерина Маркелова, лидер категории очищения кожи и бренда Dove в России и Белоруссии, Unilever;
- Владислав Кузьменко, руководитель спецпроектов и social media, Ситимобил;
- Дмитрий Маслаков, креативный диджитал-директор, РА "Восход";
- Дарья Черемухина, Head of Content Production, Possible Group;
- Денис Ломов, со-основатель и креативный директор, Red Collar;
- Максим Десятых, партнер, Член Совета директоров, Redmadrobot;
- Екатерина Маковецкая, Director of Partnerships Russia&CIS, Zorka.Mobi;
- Дмитрий Иванов, Head of Production, Proximity;
- Мария Полканова, Innovation Director, Media Direction Group;
- Алексей Антонов, Креативный директор, Media Instinct Group;
- Юлия Селиверстова, Data Solutions Lead, Publicis Media;
- Глеб Михеев, CTO и со-основатель, Beta.
Группа подкатегорий Best Use Of Tools
Председатель: Анжела Федорченко, Управляющий директор, Weborama
В жюри:
- Вадим Мельников, Chief Digital Officer, NMi Group;
- Татьяна Кизилова, медиа-менеджер по России и СНГ, Reckitt Benckiser;
- Дмитрий Юзефович, начальник по цифровым решениям продуктов с потенциально пониженным риском, IQOS;
- Мария Евстигнеева, руководитель отдела интернет-маркетинга, Эвалар;
- Максим Осипов, Agency Partner, Russia, Facebook;
- Светлана Ланюгова, коммерческий директор, информационное агентство России ТАСС;
- Мария Смирнова, Brand Strategy and Communication Team Leader, Volkswagen Group Russia;
- Андрей Крисюк, CEO, iProspect Russia;
- Марина Мещерякова, Head of Marketing Communications, Samsung Electronics Russia;
- Александр Папков, Chief Technology Officer, Media Direction Group;
- Иван Гудков, Digital Manager, Johnson&Johnson;
- Наталья Овчинникова, Digital Client Service Director, Publicis Media;
- Алексей Романенков, General Manager, FreakOut Rus;
- Алексей Федин, руководитель департамента медийных продаж, Яндекс.Вертикали;
- Элина Ярославская, Digital Director, BBDO Moscow;
- Алексей Павлов, генеральный директор, Adluxe;
- Илья Крылов, руководитель по проектам AdTech, OMD OM Group;
- Антон Бут, директор по рекламным продуктам, Media Instinct Group.
Международный фотобанк Depositphotos выступит партнером MIXX Russia Awards и вручит специальный приз в подкатегории Best Use of Photography/Animation/Motion Graphics.
Партнеры проекта: Sostav.ru (генеральный информационный партнер); Медиапроекты Mail.ru (digital партнер); Macs и Wordshop (образовательные партнеры); MediaJobs (hr партнер); Мир Тесен (информационный партнер); ГИПП и АКМА (индустриальные партнеры).
Подробнее о конкурсе и правилах подачи работ на сайте.