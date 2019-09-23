Объявлены победители Всероссийской премии "МедиаТЭК-2019"

Москва, 23 сентября. Награждение победителей состоится 2 – 4 октября на площадке Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в Москве. Награды будут вручать члены Экспертного совета: заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, генеральный директор ИД "КоммерсантЪ" Владимир Желонкин, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, председатель совета директоров, генеральный директор ИА "Интерфакс" Михаил Комиссар. На федеральный тур "МедиаТЭК-2019" поступило 443 заявки из 54 регионов страны. Больше всего конкурсных работ поступило из ХМАО – Югра (23 заявки), Иркутской области (21 заявка), Ленинградской области (20 заявок) и Ямало-Ненецкого автономного округа (17 заявок).

Самое большое количество заявок – 55 – поступило на номинацию "Социальная и экологическая инициатива" среди пресс-служб региональных компаний ТЭК. В связи с этим Экспертный совет "МедиаТЭК" принял решение разделить номинацию на две и определить отдельно победителей по реализации социально-благотворительных проектов и победителей в области экологических инициатив.

Традиционно Экспертный совет отметил ряд конкурсных работ специальным призом.

Среди компаний самыми активными стали подразделения ПАО "Газпром", ПАО "РусГидро" и ПАО "Россети".

Стоит отметить, что эти компании – участники конкурса, помимо реализации собственных проектов, активно участвуют и в общероссийских инициативах, реализуемых при поддержке Министерства энергетики России: Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, Всероссийская акция "Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче", Всероссийское молодежное производственное совещание.

Лучшей пресс-службой среди федеральных и межрегиональных компаний ТЭК в 2019 году стала компания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", а среди региональных компаний – ПАО "Татнефть".

Особый приз учредил и партнер премии ПАО "РусГидро" в специальной номинации "Блогосфера и энергетика", победителем стал Попов Максим Викторович.

Ознакомиться с опубликованными работами победителей можно на сайте Премии.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Возрастная категория 6+.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.

www.rusenergyweek.com