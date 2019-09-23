Деловая программа "Майнинг. Металлургия. Генерация 2019" объединит сразу три отрасли

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Вторая международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация 2019" (ММГ-2019) меняет концепцию, организаторы презентуют ее участникам новый проект, главным отличием которого станет объединение сразу трех отраслей на одной площадке, тогда как в первый год событие было ориентировано только на угольную отрасль.

Основными темами выставки-форума в 2019-ом станут нацпроекты "Экология" и "Цифровая экономика", которые найдут отражение в экспозиции и деловой программе, рассказала ТАСС директор компании "Центр Экспо" Мария Золотухина. "Миссия ММГ-2019 - содействие развитию горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей путем продвижения новых перспективных технологий и решений со значительным экономическим эффектом, при этом соответствующих самым высоким экологическим стандартам", - сообщила ТАСС Мария Золотухина.

Новая концепция

Она добавила, что в этом году мероприятие значительно меняет формат, а новый проект выставки-форума будет представлен участникам на самой площадке.

"Особенности деловой программы и всего мероприятия – совмещение трех отраслей: угледобычи, металлургии и энергетики. Мы поняли, что на одной деловой форумной площадке представители трех этих областей в России более нигде не встречаются, и посчитали это интересным", - поделилась собеседник агентства.

Золотухина также добавила, что организаторы видят хорошую динамику развития проекта в Новосибирске и уже сейчас активно работают над проектом "Майнинг. Металлургия. Генерация 2020".

"Мы поняли, что в Новосибирске этот проект нужен, ММГ - удобная с точки зрения логистики площадка для дискуссий, деловых встреч и налаживания сотрудничества, поскольку в Новосибирск удобно добираться как с Дальнего Востока, так и с северных районов страны", - сказала она.

Программа и состав участников

По словам Золотухиной, в текущем году значительно вырастет число участников и экспонентов, ожидается прибытие компаний из Якутии, Хакасии, Дальнего Востока и Кузбасса. В частности, форум посетят представители "Сибирского антрацита", компании СУЭК, УГМК, УК Металлинвест, СГК и других крупных холдингов. Одной из главных тем деловой программы станет экология. В этой части форум получил поддержку от вице-премьера Алексея Гордеева, а в Новосибирск на "Майнинг. Металлургия. Генерация 2019" прибудут представители Минприроды России.

Одним из главных событий форума будет расширенное заседание "Сибирского соглашения" на тему перспективы введения в хозяйственный оборот золошлаков угольных ТЭЦ Сибири. Согласно программе ММГ-2019, также ожидаются конференции, мастер-классы, демонстрация техники в зоне экспозиции, круглые столы с участием федеральных и региональных органов власти, международных инвесторов и финансовых институтов. В частности, состоятся пленарная дискуссия "Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль России: вызовы и перспективы", а также сессия "Применение цифровых технологий в горно-добывающей промышленности".

Все подробности на официальном сайте.