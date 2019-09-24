В Москве подвели итоги конкурса ADCR Awards 2019

Москва, 24 сентября. Российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы подвел итоги на торжественной церемонии награждения в Omega Tsvetnoy Rooftop 18 сентября.

Среди участников ADCR Awards 2019: крупнейшие российские рекламные агентства и самостоятельные представители индустрии. Лучших выбирали в категориях: Film&Radio; Print&Outdoor; Interactive&Mobile; Design&Craft; Promotions&New Media; Integration&Innovation; Young&Students (молодые креаторы до 28 лет).

Всего было подано свыше 450 работ. Участие в конкурсе приняли более 100 агентств.

"Все работы, которые вошли в шорт-лист премии ADCR 2019, имеют шансы стать победителями или призёрами ADC*E в Барселоне. Шансы есть у всех. Уровень и качество работ участников конкурса с каждым годом растет. В этот раз большой акцент члены жюри делали на социальную значимость кейсов", - прокомментировал итоги ADCR 2019 президент Art Direction Club Russia Александр Алексеев.

ADCR Awards – конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР . В 2019 году ADCR отмечает 15 лет со дня создания и пять лет с момента ребрендинга и перезапуска конкурса ADCR Awards.

Лучшие работы, представленные в каждой из категорий, определили команды, сформированные из ведущих специалистов индустрии во главе с председателями конкурса, членами клуба арт-директоров России: Марьям Ахуновой, креативного директора Possible Moscow; Максима Орлова, со-основателя ONY; Андрея Губайдуллина, креативного директора РА "Восход"; Марии Борзиловой, креативного директора MORE; Дениса Елисеева, креативного директора Friends Moscow и Натальи Тедди.

Над жюрением кейсов в Young&Students работала команда из председателей категорий.

"ADCR - это маленький клуб, где по сути все друг друга знают. Вдобавок сам конкурс - единственный российский, то есть участвуют работы только местных агентств. Во многом все жюрящие изначально знают и проекты, и людей, которые их делали", - отметил креативный директор Suprematika, обладатель золотой награды в категории Print&Outdoor ADCR 2019 Владимир Лифанов. По его словам, окончательно важным моментом становится то, что команда жюри сформирована из арт-директоров и креативных директоров, которые сами умеют работать руками.

Призеры в категории Grand Prix, Gold получают возможность бесплатно представить свои работы на одной из международных премий ADC Europe Awards, а скидку на участие получают номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list. Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.

Специально для российских участников ADCE продлевает дедлайн до 3 октября.

Список победителей доступен на официальном сайте ADCR

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