Simple пригласит ведущих специалистов на III конгресс профессионалов винного рынка

Москва, 24 сентября. 8 октября в Ritz-Carlton пройдет марафон выступлений международных экспертов в рамках Simple Congress III — ежегодной конференции для профессионалов винного рынка от сомелье и кавистов до ритейлеров и рестораторов.

Сквозными темами этого года станут личности, которые меняют мир вина и не только, а также сценарии развития рынка в ближайшем будущем. Чтобы поделиться своим видением главных трендов, в Москву приедут ведущие специалисты мирового уровня в своих областях:

— Доминик Симингтон — Португалия — хозяйства Graham’s, Warre’s и Prats & Symington

Совладелец исторических домов портвейнов поделится взглядом на диверсификацию бизнеса и глобальное изменение вкусовых предпочтений потребителей.

— Джейми Гуд— Великобритания — Wineanorak.com

Популярный винный писатель расскажет о развитии культуры потребления через научно-популярные исследования, лекции, дегустации и конкурсы.

— Аллен Мидоуз — США — Burghound.com

Один из главных специалистов по Бургундии обсудит эволюцию вин великого региона и влияние на этот процесс смены винодельческих поколений.

— Дэвид Аллен — Новая Зеландия — Wine-Searcher.com

Обладатель титула Master of Wine и идеолог wine-searcher.com, поговорит об онлайн-торговле и цифровой трансформации традиционных каналов продаж.

— Ричард Патерсон — Великобритания — дистиллерия The Dalmore

Знаток шотландских традиций посвятит в философию мастера погреба дистиллерии The Dalmore и даст свое понимание призвания амбассадора.

— Морин Дауни — США — Chaiconsulting.com

Самый авторитетный специалист по установлению подлинности вина обозначит угрозы теневой стороны бизнеса и методах защиты винного рынка будущего.

Все спикеры выступят вживую, а значит, гости конгресса получат возможность задать вопросы и лично пообщаться со специалистами мирового винного сообщества. Финалом программы станет дегустация вин и дижестивов, которые проиллюстрируют тему конгресса.

Конференция, которая пройдет в третий раз, успела зарекомендовать себя как рупор мировой и российской винной индустрии, площадка для продуктивного обмена мнениями и идеями между профи, которые стремятся лучше понимать потребителя и благодаря этому становиться успешнее.

На площадке Simple Congress выступали такие представители индустрии, как Нил Мартин, Евгений Чичваркин, Роберт Джозеф, Хосе Пеньин, Хайни Захарьяссен, Иан д’Аггата, Анатолий Корнеев, Пьотр Пьетрас, Серен Полониус, Вальтер Масса и другие. Темами прошлых встреч стали "Цена и ценность вина" и "Тренды vs классика".

Для участия в ключевом профессиональном событии необходимо приобрести билет на simplecongress.ru .

Возрастная категория 18+ .

О группе компаний Simple

Группа компаний Simple — один из крупнейших импортеров и дистрибуторов высококачественной алкогольной продукции в России с собственной активно развивающейся сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 5000 вин из 42 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров.

Уже 25 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний также входят онлайн-витрина SimpleWine, винные рестораны Grand Cru и SimpleWine&Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина "Энотрия".

Сервис – одна из ключевых компетенций компании. Для частных и корпоративных клиентов менеджеры Simple готовы подобрать напитки для любого случая, от крупных мероприятий до подарков для родных и близких, организовывают интересные и профессиональные дегустации, составляют частные коллекции, строят погреба. Клиентам b2b направления профессионалы Simple всегда готовы оказать помощь в составлении винных и барных карт, обучении персонала, проведении всесторонних консультаций в области продаж и винного маркетинга.