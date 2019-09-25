Почти 40 уральских школьников получили путевки на федеральный этап конкурса Росатома

ТАСС, 25 сентября. Торжественное награждение победителей, призеров и номинантов муниципального этапа Всероссийского конкурса "Слава созидателям!" прошло в городе Новоуральске Свердловской области, сообщили в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ").

В отделе отметили, что по итогам работы конкурсной комиссии 37 ребят получили путевку для участия в федеральном этапе конкурса. Среди героев их сочинений много легендарных личностей, которые внесли огромный вклад в развитие Уральского электрохимического комбината и Новоуральска – Виталий Корнилов, Григорий Завада, Анатолий Кнутарев.

"Конкурс "Слава созидателям" – это не просто летопись большой страны Росатом, это возможность передать знания о великих людях и важных событиях. Замечательно, что мы имеем возможность рассказывать о том, как рождался наш город и комбинат", - отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

Дипломы муниципального этапа получили 18 авторов. Их обладателями стали номинанты, победители и призеры муниципального этапа конкурса "Слава созидателям" в трех возрастных группах: среди учащихся 1-4 классов, 5-9 и 10-11 классов.

Всего новоуральские школьники написали более 180 сочинений. Все сочинения участников конкурса переданы в детскую библиотеку для будущих поколений.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Слава созидателям!" проходит четвертый год в городах присутствия предприятий Госкорпорации "Росатом" под патронатом Общественного совета Росатома. Творческое соревнование посвящено истории закрытых городов и атомной отрасли.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.