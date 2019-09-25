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"Речетория" заинтересовала экспертов международной выставки франшиз BUYBRAND Expo в Москве

Социальный проект сургутянки Натальи Киосе был реализован при участии Фонда поддержки предпринимательства Югры

ТАСС, 24 сентября. Социальный проект "Речетория" сургутянки Натальи Киосе, реализованый при участии Фонда поддержки предпринимательства Югры, вызвал живой интерес экспертов на Международной выставке франшиз BUYBRAND Expo в Москве. Как сообщили ТАСС в фонде, предприниматели из Германии и Республики Беларусь выразили готовность приобрести франшизу сети центров речевого и творческого развития "Речетория", а презентованный сургутянкой соцпроект вызвал большой интерес президента Российской ассоциации франчайзинга Бориса Нуралиева.

О "Речетории"

В фонде рассказали, что сегодня "Речетория" – это 18 успешно развивающихся детских логопедических центров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Уральском федеральном округе, более 15 лет эффективной работы на рынке образовательных услуг, большие и значимые победы воспитанников центра. В 2018 году сеть вышла за пределы России, филиал успешно функционирует в Казахстане (Нур-Султан).

В настоящее время сеть центров реализует комплексные развивающие и коррекционные (логопедические) услуги, проводит курсы повышения квалификации для специалистов, тренинги для подростков и взрослых.

В центре разработана система, которая включает в себя лучший отечественный и зарубежный опыт по коррекции речи и профилактике школьных трудностей.

На базе филиалов реализуются ряд новых направлений для детей и подростков: "Наукоград", "ИНЖЕНЕРиЯ", "Свое дело", "PRO-Движение", прошедшие сертификацию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования и получившие грантовую поддержку департамента образования и молодежной политики Югры.

Для профессионального педагогического сообщества, а также родителей специалисты центров проводят серию курсов повышения квалификации по двум актуальным направлениям: "Стоп буллинг" - профилактика и коррекция деструктивного поведения и "Раннее развитие детей". В результате в автономном округе была создана и продолжает эффективно функционировать экспертная группа более чем из 100 специалистов, обученных по данным вопросам и более 1,2 тыс. родителей, получивших консультации в рамках этих проектов.

"Мы всегда рады, когда наши предприниматели делятся своим уникальным опытом. В Ханты-Мансийском автономном округе проводится активная работа по консолидации усилий власти, бизнеса и некоммерческих организаций в развитии социальной сферы. Задача Фонда поддержки предпринимательства Югры - показать бизнесу новые возможности развития, помочь создать социальный проект с использованием ресурсов человеческого капитала, инвестиционной и информационной привлекательности, поддержки государства. Могу сказать, что нам это удается", - рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков. 

О выставке

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo является одной из самых авторитетных площадок Евразии. C 2003 года она задает тренды и создает условия для развития бизнеса по франшизе. За 17 лет в BUYBRAND Expo приняли участие 1270 компаний и свыше 110 тыс. предпринимателей из 40 стран. Благодаря выставке в России и за ее пределами открылось свыше 15 тыс. новых предприятий. За три дня работы нынешней экспозиции в Москве социальные предприниматели округа провели более 60 презентаций своих франшиз.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка социального предпринимательства реализуется в Югре в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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