"Речетория" заинтересовала экспертов международной выставки франшиз BUYBRAND Expo в Москве

ТАСС, 24 сентября. Социальный проект "Речетория" сургутянки Натальи Киосе, реализованый при участии Фонда поддержки предпринимательства Югры, вызвал живой интерес экспертов на Международной выставке франшиз BUYBRAND Expo в Москве. Как сообщили ТАСС в фонде, предприниматели из Германии и Республики Беларусь выразили готовность приобрести франшизу сети центров речевого и творческого развития "Речетория", а презентованный сургутянкой соцпроект вызвал большой интерес президента Российской ассоциации франчайзинга Бориса Нуралиева.

О "Речетории"

В фонде рассказали, что сегодня "Речетория" – это 18 успешно развивающихся детских логопедических центров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Уральском федеральном округе, более 15 лет эффективной работы на рынке образовательных услуг, большие и значимые победы воспитанников центра. В 2018 году сеть вышла за пределы России, филиал успешно функционирует в Казахстане (Нур-Султан).

В настоящее время сеть центров реализует комплексные развивающие и коррекционные (логопедические) услуги, проводит курсы повышения квалификации для специалистов, тренинги для подростков и взрослых.

В центре разработана система, которая включает в себя лучший отечественный и зарубежный опыт по коррекции речи и профилактике школьных трудностей.

На базе филиалов реализуются ряд новых направлений для детей и подростков: "Наукоград", "ИНЖЕНЕРиЯ", "Свое дело", "PRO-Движение", прошедшие сертификацию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования и получившие грантовую поддержку департамента образования и молодежной политики Югры.

Для профессионального педагогического сообщества, а также родителей специалисты центров проводят серию курсов повышения квалификации по двум актуальным направлениям: "Стоп буллинг" - профилактика и коррекция деструктивного поведения и "Раннее развитие детей". В результате в автономном округе была создана и продолжает эффективно функционировать экспертная группа более чем из 100 специалистов, обученных по данным вопросам и более 1,2 тыс. родителей, получивших консультации в рамках этих проектов.

"Мы всегда рады, когда наши предприниматели делятся своим уникальным опытом. В Ханты-Мансийском автономном округе проводится активная работа по консолидации усилий власти, бизнеса и некоммерческих организаций в развитии социальной сферы. Задача Фонда поддержки предпринимательства Югры - показать бизнесу новые возможности развития, помочь создать социальный проект с использованием ресурсов человеческого капитала, инвестиционной и информационной привлекательности, поддержки государства. Могу сказать, что нам это удается", - рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

О выставке

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo является одной из самых авторитетных площадок Евразии. C 2003 года она задает тренды и создает условия для развития бизнеса по франшизе. За 17 лет в BUYBRAND Expo приняли участие 1270 компаний и свыше 110 тыс. предпринимателей из 40 стран. Благодаря выставке в России и за ее пределами открылось свыше 15 тыс. новых предприятий. За три дня работы нынешней экспозиции в Москве социальные предприниматели округа провели более 60 презентаций своих франшиз.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка социального предпринимательства реализуется в Югре в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".