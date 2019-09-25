Благотворительный фонд "Дети России" проведет юбилейный концерт в центре Екатеринбурга

ТАСС, 25 сентября. Благотворительный фонд "Дети России" в пятницу проведет юбилейный концерт "20 лет исполняем мечты" в киноконцертном театре "Космос" в центре Екатеринбурга, сообщили в фонде.

"Добро здесь всегда побеждает, а детские мечты непременно воплощаются в жизнь. За один вечер, во время юбилейного концерта, фонд "Дети России" (президент – генеральный директор УГМК Андрей Козицын) расскажет о самых ярких моментах 20-летней истории", - рассказали там.

На концерте подопечные фонда со всей страны расскажут о своих самых важных победах в жизни. Ульяна Мельнова, вокалистка из города Гай (Оренбургская область) учится эстрадному пению в Москве. Дорогу к большой сцене ей помогло обрести выступление на конкурсе "Берлинская жемчужина" в Германии. Оно стало возможным благодаря фонду.

О том, что быть стипендиатом БФ "Дети России" – это беспроигрышный ход для успешного будущего, расскажет звезда шахмат, двукратный чемпион Европы среди юниоров Тимур Фахрутдинов. Фортепианной партии, которую в ходе концерта исполнит Саша Ковальчук из Барнаула, без участия неравнодушных людей просто не было бы. "Саша страдает буллезным эпидермолизом, с 2014 года фонд помогает ей проходить жизненно важное лечение в Германии", - рассказали в фонде.

Проводниками зрителей по миру счастливого детства будут ведущая популярных телешоу, актриса, певица Тутта Ларсен и ее дочь и соведущая передачи "Завтрак на ура!" Марфа Колоскова. О мечтах, которые осуществились благодаря фонду, расскажут известные артисты, врачи, предприниматели.

"Если историю фонда переложить на цифры, это более 245 млн рублей, собранных в рамках проекта помощи тяжелобольным детям "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", более 55 тыс. участников Всероссийского открытого фестиваля-конкурса юных дарований "Алмазные грани". Ремонт в ДГКБ №9 Екатеринбурга на сумму 120 млн 664 тыс 508 рублей. Открытие детских игровых комнат в больницах России, на них направлено 6 млн 855 тыс. 832 рубля. И здесь лишь малая часть итогов 20-летней работы, которая ведется по всей стране", - рассказали в фонде.

О фонде

Благотворительный фонд "Дети России" был создан в 1999 году по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына, который является президентом фонда. Фонд осуществляет деятельность в рамках как одноименной президентской программы, так и собственных благотворительных программ по нескольким направлениям одновременно. Поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям — руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми.

В 2011 году фонд "Дети России" стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.