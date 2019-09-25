В Москве завершится V сезон проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу"

Москва, 25 сентября. Забег по 12 городам с 1000-летней историей приведёт участников к заключительному пункту маршрута — полумарафону "Моя столица", который является одним из самых масштабных событий серии и станет юбилейным пятидесятым стартом за всю историю проекта.

Третий год подряд около 8000 спортсменов в возрасте от 4 до 85 лет встретятся на Университетской площади, чтобы пробежать финальные километры сезона по Воробьёвым горам. Взрослые спортсмены сделают это на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Полумарафонцев ждёт новинка сезона — эстафета в 3 этапа: 1-й этап — 4500 м, 2-й и 3-й — 8300 м.

Маленькие участники и атлеты с ограниченными возможностями здоровья испытают свои силы на забегах в 300 и 600 м, а стартовую колонну полумарафона возглавят тандемы спортсменов Благотворительного фонда развития инклюзии в спорте "Больше, чем можешь".

К завершающему старту сезона присоединятся известные спортсмены, звёзды и спортивные блогеры. Пейсмейкерами детских забегов выступят четырёхкратный чемпион России, рекордсмен России в беге на 2000 м с препятствиями, участник Олимпийских игр в Лондоне Николай Чавкин, а также чемпионка Европы по бегу на 3000 м в помещении и действующая чемпионка России по полумарафону Елена Коробкина. Самая быстрая эстафетная команда, показавшая лучший результат сезона, пробежит в Москве эстафету в три этапа вместе с серебряным призёром Олимпийских игр – 2004, чемпионкой мира и Европы по лёгкой атлетике Олесей Красномовец.

Каждый участник получит питание на трассе и на финише, яркие профессиональные фотографии, волонтёрскую и музыкальную поддержку на дистанции, а также медаль финишера. Маленьким спортсменам вместе с медалью вручат сладкие подарки. Победителей в абсолютном зачёте мужской и женской категорий ждёт денежный приз. Для болельщиков организаторы подготовили обширную концертно-развлекательную программу с выступлением музыкальных групп, различными интерактивными зонами и мастер-классами.

На последнем старте сезона в Москве продолжится торжественное награждение спортсменов, пробежавших восемь и более этапов серии "Бегом по Золотому кольцу", специальной медалью "За приверженность бегу". Отдельные подарки от организаторов ждут и малышей, пробежавших более восьми стартов. В прошлом году награды за приверженность получили более 600 участников.

Регистрация на полумарафон "Моя столица" на сайте: ww.GoldenRing.run

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